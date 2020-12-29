لجان خاصة لمتابعة أسعار المستشفيات الخاصة في علاج كورونا

شدّد عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية على ضرورة وجود دور وطني للمستشفيات الخاصة في ظل الأزمة التي تمر بها المحافظة مع إنتشار فيروس كورونا ومع بدء الموجه الثانية، لافتًا إلى أنهم شركاء جنبا إلي جنب مع القطاع الصحي الحكومي ، خاصة وأن نسبة القطاع الخاص من مستشفيات المحافظة تصل إلى 56 % من إجمالي المنظومة الصحية، حيث يوجد 26 مستشفى بقوة 1093 سريرًا وعدد 113 سريرًا للرعاية المركزة .

وأكد المحافظ أنه لابد من توحيد الجهود حتى تمر الأزمة مشيرا إلى أن المحافظة ستدعم هذه المستشفيات من خلال توفير أسطوانات الأكسجين ليقدموا الخدمة للمرضي بأسعار مخفضة والبعد عن المغالاه كما سيتم تكثيف المرور الميداني للتأكد من عدم المغالاة في أسعار المستشفيات الخاصة، مضيفا أنه خلال الفترة القليلة المقبلة سيتم تشغيل تنكات الأكسجين بمستشفييّ "الحميات وبنها التعليمي" وستحدث إنفراجه كبيرة في توفير الأكسجين والإسطوانات للمستشفيات الأخرى.

وإستعرض المحافظ خلال جتماع مع قيادات المحافظة ومديرية الصحة الإجراءات الخاصة بتطبيق بروتوكولات وزارة الصحة في تشخيص وعلاج حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وعددا من التقارير حول مستجدات الوضع بمستشفيات المحافظة وحالات الإصابة بالمحافظة.

وشدد محافظ القليوبية على ضرورة إرتداء الكمامات لدى التردد على المؤسسات العامة والخاصة وكافة المنشآت ووسائل المواصلات والإلتزام بتعليمات الدولة الخاصة بأعمال التطهير والتعقيم والبعد عن التجمعات والاختلاط وعدم النزول إلا للضرورة القصوى.

وأشار إلى أن الأطباء يمثلون خط الدفاع الأول عن البلاد حاليا، وأنهم لا يحصلون على إجازات نهائيا للحفاظ على أرواح المواطنين وسلامتهم، فلا بد على المواطن أن يعي بخطورة المرحلة، ووجه المحافظ بالتنسيق المستمر بين كافة الجهات الصحية، مؤكدا توفير كافة الدعم وعقد اجتماعات مستمرة للوقوف على آخر تطورات الأوضاع بالمحافظة.