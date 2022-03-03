«الصناعات» تتوقع استقرار أسعار مواد البناء خلال الصيف

توقعت غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية استقرارا في أسعار الحديد والأسمنت خلال أشهر الصيف، وذلك بسبب وجود فائض.

فائض في الحديد والأسمنت

وقال الدكتور كمال دسوقي نائب رئيس غرفة مواد البناء ورئيس شعبة المواد العازلة في اتحاد الصناعات المصرية إن السوق المصرية تشهد فائضًا خلال الفترة الحالية من العرض والطلب بالنسبة لأسعار الحديد والأسمنت، وأن حجم الإقبال عليها متوسط.

وأكد دسوقي في تصريحات لـ«الوطن» أن أسعار الحديد ترتبط بالأسعار العالمية، وأن هناك موجة تضخم عالية فى دول الأوروبية، بسبب الحرب بين أوكرانيا وروسيا.

ارتفاع المواد الأخرى

وأشار إلى أن الأشهر المقبلة ستشهد ارتفاعا طفيفا في أسعار بعض مواد البناء والمواد العازلة، بسبب ارتفاع أسعار المواد الخام عالميا، لافتا إلى أن الأسعار في السوق المصرية مازالت تحت السيطرة ويجرى مراقبتها بشكل جيد.

يذكر أن مصانع الحديد العاملة بنظام الدورة المتكاملة والدرفلة، أعلنت أسعارها لتسليمات شهر مارس الجاري، تزامنًا مع تعرض الخامات عالميًا لضغوط حادة، على خلفية ارتفاع التضخم العالمي، والاضطرابات الناتجة عن تداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا.

متوسط الزيادات في الأسعار

وتراوحت التحركات التي أقرتها المصانع بين 400 إلى 550 جنيهًا للطن. وبحسب القائمة المعلنة من جانب المصانع بلغ سعر الحديد في مصانع الدرفلة، وأبرزها مصنع الجارحي، نحو 15 ألف و750 جنيها للطن شاملا الضريبة.

تأتي الزيادات التي شهدتها أسعار خامات الحديد، بداية من البيليت والخردة، الذي يعد المكون الأساسي لمصانع الدرفلة، وانتهاء بخام الحديد، الذي يعد المدخل الرئيسي لمصانع الدورة المتكاملة، بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا.

سعر طن الحديد

وبحسب بيانات الأسواق العالمية، ارتفع سعر طن خردة الحديد إلى 523 دولارا، كما سجل البيليت التركي ارتفاعا إلى 715 دولارا للطن، ويتم استيراد أغلب الكميات منهمها عبر أوكرانيا، إلا أن المستوردين لجأوا مؤخرًا للاستيراد من تركيا بسبب تداعيات الحرب الجارية.