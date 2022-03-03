«المصانع» تعلن قائمة أسعار الحديد لشهر مارس

أعلنت مصانع الحديد العاملة بنظام الدورة المتكاملة، والدرفلة، أسعارها لتسليمات شهر مارس، تزامنًا مع تعرض الخامات عالميًا لضغوط حادة، على خلفية ارتفاع التضخم العالمي، والاضطرابات الناتجة عن تداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا.

وتراوحت التحركات التي أقرتها المصانع بين 400 إلى 550 جنيهًا للطن، وبحسب القائمة المعلنة من جانب المصانع بلغ سعر الحديد في مصانع الدرفلة، وأبرزها مصنع الجارحي، نحو 15 ألف و750 جنيها للطن شاملا الضريبة.

15.400 جنيه لـ«حديد بشاي»

وسجل سعر طن حديد «بشاي»، 15 ألف و400 جنيه لتسليمات مارس، كما بلغ سعر طن حديد المصريين 15 ألف و400 جنيه شاملا الضريبة، وتسليم أرض المصنع، بينما لم تعلن مجموعة «عز»، حتى أمس أسعارها الرسمية للشهر الجاري.

عالميًا، تأتي الزيادات التي شهدتها أسعار خامات الحديد، بداية من البيليت والخردة، الذي يعد المكون الأساسي لمصانع الدرفلة، وانتهاء بخام الحديد، الذي يعد المدخل الرئيسي لمصانع الدورة المتكاملة، بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا.

وبحسب بيانات الأسواق العالمية، ارتفع سعر طن خردة الحديد، إلى 523 دولارا، كما سجل البيليت التركي ارتفاعا إلى 715 دولارا للطن، ويتم استيراد أغلب الكميات منهمها عبر أوكرانيا، إلا أن المستوردين لجأوا مؤخرا للاستيراد من تركيا بسبب تداعيات الحرب الجارية.

ارتفاع الخامات عالميًا

وأظهرت البيانات كذلك أن سعر خام الحديد سجّل ارتفاعا ليحقق 174 دولارا، وقال مصدر مسئول لـ«الوطن»، أنّ عدد من مصانع الدرفلة بدأ في استيراد البيليت من الهند، التي أصبحت تستأثر بحصة غير قليلة من سوق البيليت في مصر، في الآونة الأخيرة نتيجة توقف الكميات التي كان يتم استيرادها من أوكرانيا.