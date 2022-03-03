الإعدام لـ4 والسجن لـ26 «إخوانياً» متهمين بـ«تفجيرات أبو كبير»

قضت محكمة جنايات الزقازيق في جلستها منذ قليل، بمعاقبة 4 من عناصر «جماعة الإخوان الإرهابية» بالإعدام شنقاً، ومعاقبة 8 متهمين آخرين بالسجن المؤبد، و9 متهمين بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، بالإضافة إلى معاقبة متهم آخر بالسجن لمدة 15 سنة، ومعاقبة 8 آخرين بالسجن المشدد لمدة 15 سنة.

صدر الحكم في جلسة المحكمة اليوم الخميس، برئاسة المستشار وليد محمد دنانة، رئيس محكمة جنايات الزقازيق، وعضوية المستشارين محمد سامي بده، وحسام الدين محمود، وسكرتارية أحمد نصر، وحسن عبد المجيد.

اتهام 30 من عناصر الإخوان بالقتل وأعمال عنف وشغب

تعود أحداث القضية إلى عام 2016، عندما تلقى مدير أمن الشرقية إخطاراً من مركز أبو كبير، يفيد باتهام 30 من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، بقيامهم في عام 2015 بارتكاب أعمال عنف وشغب واستهداف رجال الشرطة، وذلك أثناء تجمع عناصر الإخوان أمام مسجد «أبو باشا»، في 28 نوفمبر 2015، لتنظيم مظاهرة، في إطار دعوات ما سموه بـ«التظاهر بالمصاحف».

وأثناء توجه القوات لفض التجمع، زرع أحدهم عبوة ناسفة في طريق القوات، مما أدى إلى نفجار مدرعة شرطة، وأسفر ذلك عن إصابة كل من النقيب صلاح الحسيني، ببتر شبه كامل بالساعد الأيمن، والعقيد عمر رزق زكي، بجرح قطعي وتهتك، والسيد محمد عبدالرحمن، رقيب شرطة، بجرح قطعي باليد اليمنى وتهتك بالعضلات، ومحمد عادل سليمان، مجند، بشظايا، والطفلة صابرين حسين ربيع، 9 سنوات، بشظايا بالحوض من الناحية اليسرى، وصابر إبراهيم، ترزي، ببتر بكف اليد اليسرى في الحال.

كما أسندت النيابة العامة للمتهمين تهمة قتل المواطنين المجني عليهما «عادل م. أ.»، و«تامر م. ع.»، إضافة إلى اتهامهم بحيازة مواد متفجرة وأسلحة.

وانتهت جلسات المحاكمة التي عقدت عدة مرات بإدانة المتهمين، وتم إحالة أوراق 4 منهم إلى مفتي الجمهورية للتصديق على حكم الإعدام بحقهم، وتم تحديد جلسة 3 مارس، للنطق بالحكم بعد أخذ رأي المفتي، والنطق بالحكم بحق 26 آخرين.