«الشرقية للدخان» تعلن تثبيت أسعار 4 أصناف سجائر.. أبرزها «كليوباترا»

كشفت الشركة الشرقية للدخان «إيسترن كومباني» المملوكة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية - إحدى شركات قطاع الأعمال العام -، عن 4 أنواع من منتجات السجائر لم تشهد أي زيادة في الأسعار، ضمن الزيادة الأخيرة بمنتجات الشركة، مشددة على ضرورة الالتزام من جانب التجار بالأسعار الرسمية المعلنة.

4 أنواع سجائر دون زيادة

وقال هاني أمان، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة الشرقية للدخان «إيسترن كومباني»، لـ«الوطن»، إنّ أنواع السجائر التي لم تشهد زيادة في الأسعار، هي «مونديال سويتش» وسعرها 24 جنيها، و«مونديال» بسعر 21 جنيهاً، و«كليوباترا بلاك» بسعر 24 جنيها، و«ماتوسيان سوبر» بسعر 24 جنيها.

سجائر زادت أسعارها

أما عن الأنواع الأخرى من منتجات السجائر، التي شهدت زيادة في أسعارها، فجاءت كما يلي:

- سعر علبة السجائر البوكس 10 سجائر للمستهلك 11.5 جنيه.

- سعر كليوباترا كينج سايز 20 سيجارة 18.5 جنيه.

- سعر كليوباترا سوفت كوين 20 سيجارة بعد الزيادة 19 جنيها.

- سعر كليوباترا بوكس (أبيض/ ألوان) 20 سيجارة 20 جنيها.

- سعر كليوباترا سوبر 20 سيجارة يكون 21 جنيها.

- سعر سجائر مونديال (أحمر/ أزرق/ سيلفر) 20 سيجارة وصل إلى 21 جنيها.

آخر زيادة لصالح التأمين الصحي الشامل

ووفقاً لتصريحات صحفية سابقة قبل أيام، للعضو المنتدب للشركة الشرقية للدخان هاني أمان، فإنّ الشركة لم ترفع أسعار السجائر منذ 3 سنوات، وآخر زيادة في العام الماضي، كانت لصالح التأمين الصحي الشامل.

ونشرت الوطن في وقت سابق من اليوم، وفقا لمصادر في سوق السجائر، أنّه من المقرر الإعلان خلال ساعات عن زيادة أسعار السجائر الأجنبية التي لم تشملها الزيادة الأخيرة.