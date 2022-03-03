تجار الصاغة يحذرون المواطنين من شراء الذهب عبر «الفيس بوك»: «مغشوش»

حقق سعر جرام الذهب مكاسب، منتصف التعاملات اليومية، بقيمة 3 جنيهات، لتتوالى المكاسب على المعدن النفيس، وبيع جرام الذهب عيار 24 بسعر 963 جنيهًا فى محلات الصاغة بالسوق المصرية، اليوم الخميس 3-3-2022، كما بيع عيار 21 الشعبي بسعر 843 جنيهًا، وعيار 18 بسعر 723 جنيهًا، والجنيه الذهب بسعر 6 آلاف و744 جنيهًا.

شعبة الذهب تؤكد هدوء في تعاملات اليوم

وقال نادي نجيب سكرتير الشعبة العامة للذهب والمجوهرات السابق، لـ«الوطن»، إنّ حركة البيع والشراء للمعدن الأصفر اليوم، شهدت هدوءًا تامًا بدعوى أن الارتفاع غير محفز على الشراء وخاصة فى الأوقات المضطربة التي يعانى فيها الذهب من تذبذب سعره ما بين الصعود والهبوط.

العوامل التي تؤثر على سعر الذهب

وأضاف «نجيب»، أنّ سعر الذهب يتأثر بعدة عوامل منها آلية العرض والطلب كغيره من السلع، وسعر عملة الدولار الأمريكي، فكلما زاد الطلب على الذهب وانخفض المعروض منه ارتفع السعر.

وأوضح أنه كلما انخفض سعر الدولار الأمريكي كلما زادت أسعار الذهب والعكس صحيح، كما يتأثر الذهب بمعدل الفائدة في الولايات المتحدة، ويرتفع سعره إذا قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي «البنك المركزي الأمريكي»، تخفيض أسعار الفائدة، لأنه يعني تقليص قيمة الدولار.

فيما يتأثر الذهب بالأسهم لكونه أداة استثمارية، يتم التداول عليها في الأسواق المالية العالمية مثل الأسهم، غير أن الأخيرة تعد استثماراً عالي المخاطرة، بعكس الذهب، وفي حالة انتعاش أسواق الأسهم تتراجع أسعار الذهب فضلا عن تأثير التقلبات الجيوسياسية والأزمات الطبيعية والأوبئة وغيرها من الحالات غير الطبيعية، التي تزيد مخاوف المستثمرين، ويتحولون إلى الذهب، فيرتفع سعره.

تحذيرات من مواقع الفيس بوك: الذهب مغشوش

ووجه نجيب تحذيراته للمواطنين بشأن تفشى ظاهرة شراء الذهب المستعمل بعد ارتفاع أسعاره، عبر مواقع التواصل الاجتماعي للاستفادة من مكاسب الأعيرة بدون مصنعية، لافتا إلى أن الذهب مغشوش بالنسبة للأعيرة والوزن والخصائص، وأشار إلى وجود شكاوى كثيرة من مواطنين تعرضوا لخسائر عديدة جراء شراء الذهب من الفيس بوك، وتبين قيام مصانع تحت بير السلم بإنتاج أعيرة مشابهة للذهب الأصلي، بدرجة نقاء أقل وتربح الكثير.

وقال إن الفترة الحالية شهدت تزايد في عمليات بيع وشراء الذهب الكسر المغشوش عبر منصات التواصل الاجتماعي وهناك صعوبة لدى المواطن في اكتشافها، مؤكدا أنّ الذهب لايزال هو الملاذ بالرغم من ارتفاع سعره الآمن بالمقارنة بالعقارات والاستثمارات الأخرى.

وتابع: «لابد من شراء الذهب من محل معروف بالسمعة الطيبة وضرورة الحصول على فاتورة مختومة وعدم الشراء من مواقع التواصل الاجتماعي».