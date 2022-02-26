سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 26-2-2022

تخوف كبير من المقبلين على الخطوبة والزواج عقب عيد الفطر بفضل الحديث عن زيادة سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم، وخلال الفترة المقبلة بفضل تداعيات الحرب بين روسيا وأوكرانيا التي اندلعت وسط تساؤلات عديدة، هل سيؤثر ذلك على أسعار الذهب وسيستمر ارتفاعه عالميا أم سيستقر رغم النزاع القائم وتداعياته التي ستؤثر على جميع الدول حول العالم.

وتستعرض «الوطن» فيما يلي أسعار الذهب، اليوم السبت، والأعيرة المختلفة 21 و24 و18 وغيرهم، في إطار الخدمات المتعلقة بالأسعار التي تقدمها الجريدة يوميا، حيث تبين أن الذهب والنفط والغاز الطبيعي والفضة الأكثر استفادة من التوترات الواقعة في الوقت الحالي.

سعر الذهب اليوم

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 في محلات الصاغة السبت الموافق 26-2- 2022 ليباع عيار 24 بسعر 944 إلى 946 جنيهًا.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم نحو 826 إلى 828 جنيهًا، كما سجل عيار 18، نحو 708 إلى 710 جنيها، ويباع الجنيه الذهب بسعر 6,608 إلى 6,624 جنيهًا.

أسعار الذهب اليوم عالميا

فيما سجّلت الأوقية اليوم السبت 25-2-2022 نحو 1,890 دولار، وبيع جرام الذهب عيار 24 بسعر 956.93 جنيه، و60.77 دولار، وسجل عيار 21 سعر 837.34 جنيه 53.18 دولار، وبيع عيار 18 نحو 717.71 جنيه، 45.58 دولار، وسجل كيلو الذهب 956,933 جنيها.

تراجع الذهب 32 جنيها بداية تداولات أمس الجمعة

وسجلت أمس الجمعة أسعار الذهب في بداية التعاملات الصباحية، تراجعا بقيمة 32 جنيها في السوق المحلية والعالمية، حيث فقدت الأوقية 53 دولارًا خلال يوم واحد فقط من قيمتها لتسجل 1913 دولارا للأوقية، بعد ارتفاعها إلى 1966 دولار للأوقية وذلك في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا الذي وقع فجر الخميس الماضي.