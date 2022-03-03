الأمم المتحدة تحذّر من تهديد أوكرانيا بـ«النووي»: الإنسانية في خطر

ذكرت الأمم المتحدة، اليوم الخميس، أنّ التهديد النووي المرتبط بأزمة أوكرانيا يخيم على «البشرية جمعاء»، بحسب ما ذكرت قناة العربية في نبأ عاجل عنها قبل قليل.

التهديد النووي على أوكرانيا يخيم على البشرية

وتابعت الأمم المتحدة أنّ ارتفاع التهديد النووي بشأن أزمة أوكرانيا يجعل الإنسانية في خطر.

وفي السياق ذاته، دعت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى وقف التحركات ضد المواقع النووية في أوكرانيا.