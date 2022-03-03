حالة الطقس غدا الجمعة 4-3-2022 في مصر.. معتدل على القاهرة

ذكرت هيئة الأرصاد الجوية، أنّ طقس غد الجمعة سيكون معتدل الحرارة على محافظات الوجه البحري، والقاهرة الكبرى، حيث تسجل درجات الحرارة 20 درجة مئوية خلال ساعات النهار، بينما يكون الطقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية والشرقية، ووسط سيناء، وتسجل درجات الحرارة 18 درجة مئوية.

وأشارت هيئة الأرصاد في بيان صادر عنها منذ قليل، أنّ الطقس سيكون مائلا للدفء على محافظات شمال الصعيد، حيث تسجل 21 درجة مئوية، مائل للحرارة على محافظات جنوب الصعيد وتسجل 27 درجة.

انعدم فرص سقوط الأمطار

وأكدت الأرصاد الجوية، عدم وجود أي نشاط للرياح غدا، حيث تعود الشبورة المائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى وسط سيناء وشمال الصعيد، والسواحل الشمالية الغربية، ووسط سيناء والقاهرة الكبرى، وتنعدم فرص سقوط الأمطار على جميع الأنحاء، ويسود طقس غائم جزئيا خلال ساعات النهار على القاهرة، ومحافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية والغربية ووسط سيناء، في حين يسود طقس مشمس على شمال وجنوب الصعيد، وجنوب سيناء، وسلاسل جبال البحر الأحمر.

درجات الحرارة غدا

وجاءت درجات الحرارة غدا على النحو التالي:

القاهرة 20 10

الإسكندرية 19 12

طنطا 20 11

شبين الكوم 20 10

دمنهور 19 12

بلطيم 18 11

مطروح 18 10

السلوم 17 10

سيوة 20 08

بورسعيد 20 11

دمياط 19 11

الزقازيق 21 10

المنصورة 20 10

الإسماعيلية 20 10

السويس 21 11

العريش 17 11

رفح 17 11

رأس سدر 23 11

نخل 19 08

نويبع 20 14

طابا 21 13

كاترين 17 07

الطور 20 11

شرم الشيخ 23 14

الغردقة 24 14

مرسى علم 25 14

الفيوم 21 10

بني سويف 21 07

المنيا 20 08

أسيوط 21 07

سوهاج 21 08

قنا 22 09

الأقصر 27 10

أسوان 28 11

إدفو 29 12

أبو سمبل 28 12

الوادي الجديد 24 11