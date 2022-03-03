السيسي: مصر ستعمل على خروج قمة COP27 بنتائج إيجابية لدعم المناخ

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي، عقد اليوم اجتماعا موسعا عبر الفيديو كونفرانس، مع كيرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس وزراء اليونان، بحضور محافظ البنك المركزي، ووزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والخارجية، والبترول والثروة المعدنية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، ونظرائهم من الجانب اليوناني، إلى جانب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي.

مشروعات الربط الكهربائي مع اليونان

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأنّ المباحثات تطرقت إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصةً في مجال التعاون في قطاع الطاقة، ومشروعات الربط الكهربائي والغاز، وكذا التعاون في قطاعات تغير المناخ، والتحول الأخضر، والهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية، وذلك في ضوء استضافة مصر للقمة العالمية للمناخ COP27 بشرم الشيخ في نوفمبر المقبل.

وتوافق الجانبان على المضي قدما لتنفيذ الاتفاقيات الموقعة بينهما في تلك القطاعات، سواء في الإطار الثنائي أو من خلال آلية التعاون الثلاثي، التي تجمع مصر وقبرص واليونان، وكذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي.

علاقات متميزة بين مصر واليونان

وأضاف المتحدث الرسمي، أنّ الرئيس من جانبه أشاد بعمق العلاقات المتميزة بين مصر واليونان، والتطور المتنامي الذي يشهده التعاون الثنائي في مختلف المجالات، والمستوى المتميز من التنسيق السياسي بين الدولتين حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، معربا عن تقديره لمواقف اليونان تجاه مصر، سواء على المستوى الثنائي أو في إطار الاتحاد الأوروبي، والتي تعكس متانة العلاقات التاريخية الممتدة بين البلدين.

وأكد رئيس الوزراء اليوناني خصوصية الروابط الوثيقة والتاريخية التي تجمع البلدين، مرحبا بالتقدم الملحوظ في مستوى التعاون الثنائي خلال السنوات الماضية، ومعربا عن حرص بلاده على مواصلة تعميق العلاقات بين البلدين ودفعها إلى آفاق أوسع في مختلف المجالات، خاصةً في ضوء الدور المصري البارز لتعزيز آليات العمل المشترك في مواجهة الأزمات والتحديات الراهنة بمنطقة المتوسط، والذي يعد نموذجا يحتذى به في الحفاظ على الاستقرار والنهوض بالأوضاع التنموية والاقتصادية والاجتماعية على المستوى الإقليمي.

تحضيرات COP27

اضاف المتحدث الرسمي أنّ الاجتماع تناول التباحث بشأن موضوعات تغير المناخ، والتحضير للقمة العالمية للمناخ COP27 المقرر عقدها بشرم الشيخ في نوفمبر المقبل، حيث أكد الرئيس أنّ مصر ستتبنى مقاربة شاملة خلال رئاستها لتلك القمة، وستأخذ في الاعتبار أولويات ومواقف جميع الأطراف، لضمان خروج القمة بنتائج إيجابية في صالح دعم عمل المناخ الدولي بجميع مكوناته، في حين أكد رئيس الوزراء اليوناني ثقة الجانب الأوروبي في قيادة مصر لقمة المناخ المقبلة، وحرصهم على تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في هذا الإطار.