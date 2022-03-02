بسمة وهبة تُشيد بافتتاحات السيسي اليوم: «كل يوم بنشوف إنجاز جديد»

قالت الإعلامية بسمة وهبة، إنّ ملف اشتراطات البناء أثار جدلًا واسعًا طوال الفترة الماضية، لذلك صرّح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم خلال افتتاح عدة مشروعات قومية وتنموية بمحافظة الجيزة، بأن الدولة اتخذت إجراءات قاسية بالنسبة للبعض، موضحة أن هناك ثمنا للعشوائية التي تم البناء بها يجب دفعه، لذلك الرئيس شدد على أهمية إزالة العمارات المخالفة وأن الدولة حريصة على تعويض الأشخاص الذين يسكنون فيها.

الدولة المصرية توفر وحدات سكنية لكل الراغبين

وأضافت «وهبة»، خلال تقديمها برنامج «90 دقيقة»، الذي يُعرض على قناة «المحور»، أن الحصول على شقة كان أزمة، لكن هذا الكلام انتهى في هذا العهد، مشيرةً إلى أن الرئيس السيسي شدد على أن الدولة المصرية توفر وحدات سكنية لكل الراغبين، قائلا: «لو انطلب مليون شقة هنعملها، والبنك المركزي دخل معانا بمبادرات، ومشكلة الإسكان اتحلت خلاص ومش هنخلي في مصر طلب على شقق في أي محافظة من المحافظات الا لما نكون لبيناه».

السيسي حاطط إيده على كل جرح ومشكلة في البلد

وأوضحت الإعلامية، أننا نرى كل يوم إنجازا جديدا للدولة، و«الرئيس السيسي حاطط إيده على كل جرح ومشكلة في البلد، وعارف كل سؤال المواطن بيسأله وإجابته، مفيش شغل بطريقة عشوائية والدولة عارفة هدفها ومحدداه كويس، وبالتالي هتفضل تطلع على طول لقدام».

وتابعت بسمة وهبة: «إحنا 103 ملايين مصري عايشين على مساحة قليلة جدا في مصر على جانبي النيل»، موضحة أن المواطن تفكيره غير الدولة المصرية ورئيسها، فالرئيس عبدالفتاح السيسي يفكر في استغلال النيل استغلالا صحيحا، وقال وزير النقل المهندس كامل الوزير للرئيس خلال افتتاحات اليوم، إنه اتفق على تصنيع أتوبيسات النيل في مصر بالتعاون مع المجر.