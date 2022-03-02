«الإسكان»: بناء 20 مدينة جديدة منذ تولي السيسي الحكم

قال المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إن أي شخص يستطيع التقديم للحصول على شقة في الوحدات السكانية الجديدة ويدفع جدية الحجز، لافتا إلى أن حجم الوحدات السكنية التي نفذتها الدولة وصل إلى مليون وحدة من بينها 750 ألف وحدة إسكان اجتماعي يتبقى منها 100 ألف تحت التنفيذ، بينما في الإسكان المتوسط توجد 150 ألف وحدة، موضحا أن بعض المناطق يوجد عليها زيادة في الطلب.

مبادرة إسكان لكل المصريين

وأضاف «عباس» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «DMC» المذاع على شاشة «dmc»، مساء اليوم الأربعاء، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أطلق مبادرة إسكان لكل المصريين وتشمل مختلف المحافظات بالتنسيق مع الهيئة الهندسية لتوفير 500 ألف وحدة في مختلف المحافظات.

بناء 20 مدينة جديدة منذ تولي السيسي مقاليد الحكم

وأوضح نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، أن المدن يتم تصميمها على مراحل، موضحا أنه تم بناء 20 مدينة منذ عام 2014 بعد تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتوجد وحدات مختلفة، وأصبح هناك تواجدا للأفراد في هذه المدن، مشيرا إلى أن الأشخاص ينتقلون إلى هذه المدن الفترة المقبلة.