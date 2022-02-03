شريف عامر: لست طرفا في أزمة المحلل الشرعي.. وربنا معاه»

علق الإعلامي شريف عامر، على واقعة حبس محمد الملاح، الشهير بـ «المحلل الشرعي» الذي زعم زواجه 33 مرة خلال ظهوره في برنامج «يحدث في مصر»، إذ قال إن القصة بدأت في برنامجه في إطار مهني كما انتهت أيضًا في إطار مهني وقانوني بالبيان الصادر من النيابة العامة، متمنيًا الهداية والتوفيق للملاح «ربنا يقف معاه في أزمته»، لكن هناك حقائق محددة لا بد من قولها، وذلك خلال تقديمه برنامجه على قناة «إم بي سي مصر».

شريف عامر: لسنا طرفا وموقفنا سليم

وأضاف «عامر»، أنه ليس طرفًا بأي شكل من الأشكال قانونًا في بيان النيابة العامة أو التحقيق والبلاغ الذي يتم التعامل معه حاليًا، وكذلك قناة إم بي سي مصر وبرنامجه، «احنا مش طرف وأنا ماتقدمتش بأي بلاغ قانوني ومن حقي قانوني إني كنت أتقدم به ولكننا لم نتقدم بأي بلاغ لأننا كنا نرى أن موقف صح وسليم وعملنا اللي علينا وكتبت على صفحتي على تويتر بأنه في لحظة معينة لا بد على الجميع أن يصمت وأن هناك شيء نردده باعتزاز وفخر إن في مصر قضاة»

كل لفظ تكتبه النيابة العامة له أساس قانوني

وتابع الإعلامي: «في معلومات مهمة مذكورة في البيان بعضها يخص البرنامج، واحنا عملنا شغلنا وانتهى الموضوع.. وكل لفظ تكتبه النيابة العامة له أساس قانوني وليس إنشائي يقوله المذيع فقط، والتحريات التي تم توفيرها من الشرطة والمعلومات التي تم توفيرها من خلال الاستدعاءات التي قامت بها النيابة وصلت في النهاية إلى أن هناك صورة من المحادثات تدحض الزعم بالتلقين، لكن كشريف وكفريق برنامج لا هنفبرك ولا هنطلب حد يقول حاجة ولا هنحط كلام على لسان حد».

بشتغل إعلام بقالي 30 سنة

وواصل: « بشتغل بقالي 30 سنة في الشغلانة دي وهبطلها في يوم ما، ممكن مكونش المذيع المفضل لحضراتكم، وأن يكون للمشاهدين رأي بخصوصي ومش ممكن يكون الرأي إيجابي على طول، ولكن مش هقبل أن الشرف والنزاهة المهنية معناها إني ممكن أسيب أي شغل وأعمل أي حاجة، ولكن ممكن أغلط وحد يصححلي شغلي، لو حبينا نعمل كده كنا عملناها من زمان، ودا من كبائرنا على مستوانا المهني كما يقول الدكتور مبروك عطية دائمًا».