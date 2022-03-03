«التعليم» تحدد موقف معلمي مدارس الصم والمكفوفين من صرف حافز التطوير

قالت مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني في عدد من المحافظات، ومنها كفر الشيخ، إن حافز التطوير يُحسب طبقاً لعدد الحصص الفعلية التي تؤدى داخل فصول الصف الرابع الابتدائي من أساس النصاب الفعلي لكل معلم، طبقاً لما ورد بالقانون رقم 155 لسنة 2007 ولائحته التنفيذية وتعديلاته، وذلك بقمسة عدد الحصص الفعلية على النصاب القانوني وضرب الناتج في قيمة الحافز.

وأضافت المديريات في خطاب للإدارات التعليمية، أن الحافز يُصرف خلال الإجازات الصيفية وفترة انعقاد الامتحانات، طبقاً لآخر صرفية في أيام الدراسة.

وأشارت إلى ان الحافز يُصرف لمعلمي مدارس الصم والمكفوفين وضعاف البصر، وأيضاً للمخاطبين بأحكام قرار وزير الصحة رقم 259 لسنة 1995، مع تقديم المستندات الدالة على ذلك، ويصرف كذلك للمكلفين للعمل بالمدارس اليابانية طبقاً لكتاب نائب الوزير لشؤون المعلمين الصادر في شهر أغسطس 2021.

صرف الحافز لموجهي الإعاقة بكل أشكالها والتابعين لمنظومة التعليم الجديدة

وبالنسبة لموجهي المواد «موجه المادة والموجه الأول بالإدارة والموجه العام بالمديرية»، أكدت المديريات، أنه يتم صرف الحافز لهم «أصلي ومنتدب ومكلف»، طبقاً لكتاب الوزارة رقم 262 في 10 يناير 2022، ويصرف الحافز لموجه المادة بنسبة عدد الزيارات التي يؤديها خلال الشهر إلى عدد الزيارات المتوقع قيامه بها شهرياً أو المعتمدة من الموجه الأول بالإدارة.

ويصرف الحافز أيضاً للموجه الأول بالإدراة، شريطة تنفيذ الخطة المعتمدة من الموجه العام شهرياً، وبما يتناسب مع طبيعة عمله في النظام التعليمي الجديد وعن تقرير الموجه العام بالمديرية.

وأوضحت المديريات، أن الموجه العام بالمديرية يلتزم بمتابعة أعمال الموجهين الأوائل في الإدارات التعليمية بالالتزام بتنفيذ الخطة، على أن يتم الصرف بموافقة مدير المديرية أو من يفوضه بتحديد نسبة صرف الحافز، وذلك بناءًا عن تقرير مدير عام التعليم العام بالمديرية.

وأشارت إلى أن الحافز يُصرف لموجهي الإعاقة بكافة أشكالها، والتابعين لمنظومة التعليم الجديدة، ويصرف أيضاً دون ضوابط في ظل الظروف الاستثنائية مثل جائحة كورونا.

أنصبة المعلمين بالمرحلة الابتدائية

معلم مساعد:

- النصاب الأسبوعي 24 حصة.

- النصاب الشهري 96 حصة.

- قيمة الحافز 8.33 جنيه.

معلم:

- النصاب الأسبوعي 24 حصة.

- النصاب الشهري 96 حصة.

- قيمة الحافز 8.33 جنيه.

معلم أول:

- النصاب الأسبوعي 22 حصة.

- النصاب الشهري 88 حصة.

- قيمة الحافز 9.09 جنيه.

معلم أول أ:

- النصاب الأسبوعي 20 حصة.

- النصاب الشهري 80 حصة.

- قيمة الحافز 10 جنيهات.

معلم خبير:

- النصاب الأسبوعي 18 حصة.

- النصاب الشهري 72 حصة.

- قيمة الحافز 11.11 جنيه.

كبير معلمين:

- النصاب الأسبوعي 16 حصة.

- النصاب الشهري 64 حصة.

- قيمة الحافز 12.5 جنيه.