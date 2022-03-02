«التعليم»: صرف حافز التطوير للمعلمين اعتبارا من يوليو 2021

خاطبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وزارة المالية بشأن حافز التطوير قبل الجامعي، موضحة أن وزارة المالية أرسلت كتابا دوريا للمديريات التعليمية بالمحافظات بشأن زيادة اعتمادات بند 3/30 حافز التطوير قبل الجامعي بمبلغ 500 مليون جنيه بموازنات مديريات التربية والتعليم بمحافظات الجمهورية.

وأضافت وزارة التربية والتعليم في خطابها، أن الكتاب الدوري الذي صدر مع بداية العام الدراسي نص على الصرف اعتبارا من أول أكتوبر 2021 حتى 30 يونيو 2022، مؤكدة أنه تم تعديل التعليمات التي تم اعتمادها في السنوات السابقة بناءً على توجيهات لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب؛ ليصبح الصرف اعتباراً من بداية السنة المالية في أول يوليو 2021 حتى 30 يونيو 2022، وتم احتساب التكلفة الفعلية بناءً على هذا الاعتبار دون احتساب أي مستحقات عن سنوات سابقة.

بدء الصرف اعتبارا من أول يوليو 2021

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن سبب صرف حافز التطوير اعتباراً من بداية العام الدراسي الجديد في السنوات السابقة، هو إقرار الحافز وتوفير الاعتمادات في ذلك الوقت، مشددة على وزارة المالية بإصدار التعليمات لمديريات المديريات المالية في المحافظات بأنه تم تعديل موعد بدء الصرف ليصبح اعتباراً من بداية العام المالي أول يوليو 2021 حتى 30 يونيو بناء على التوجيهات المشددة من لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.

تدريبات لتطوير المعلمين

وأكدت أن تدريب المعلمين على منظومة تطوير التعليم أساس استحقاق الحافز بدءًا من شهر يوليو من كل عام، ما يستدعي حضور المعلمين لهذه التدريبات ضماناً لتحقيق هدف التطوير.