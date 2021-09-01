«التعليم» تشكل لجنة لمتابعة صرف حافز التطوير للمعلمين: 800 جنيه شهريا

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تشكيل لجنة متخصصة من الوزارة لمتابعة صرف مستحقات حافز تطوير التعليم لمعلمي رياض الأطفال حتى الصف الرابع الابتدائي.

وشددت الوزارة على جميع مديريات التربية والتعليم، بضرورة البدء في صرف حافز تطوير التعليم للفئات المستحقة بواقع 800 جنيه شهرياً لكل فرد من الفئات المستحقة، مع تطبيق قواعد الاستحقاق والصرف السابق وتطبيقها في العام الدراسي السابق.

وأضافت الوزارة في مستند رسمي حصلت «الوطن» على نسخة منه، أنه في حال عدم كفاية الاعمادات المالية يتعين على المسؤولين بكل مديرية المتخصصين بمخاطبة قطاع المحليات بوزارة المالية لطلب تعزيز بند «3/30 حافز تطوير التعليم» لصرف الحافز للفئات السافلة الذكر.

وشددت وزارة التربية والتعليم، على جميع مديريات التربية والتعليم، بضرورة اتخاذ اللازم بالتنبيه على جميع المختصين بضرورة بصرف الحافز للمستحقين، اعتباراً من بداية العام المالي 2021/2022 وتنفيذ جميع التعليمات في هذا الشأن، لافته إلأى أنه سيتم تشكيل لجنة لمتابعة حالة الصرف.

«شوقي»: المناهج الجديدة تهتم بتنمية الفهم لدى الطالب ولا تعتمد على الحفظ والتلقين

وفي سياق منفصل، أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة تعمل على قدم وساق للانتهاء من إعداد جميع مقررات الصف الرابع الابتدائي، مؤكدًا أن هذه المقررات تهتم بقياس فهم الطالب لمخرجات التعلم، ويتم إعدادها بالتنسيق مع كبرى الشركات العالمية.

وأضاف «شوقي» في تصريحات له، أن المناهج الجديدة تهتم بتنمية الفهم لدى الطالب ولا تعتمد على الحفظ والتلقين، كما تواكب التطوير في المنظومة التعليمية، لافتاً إلى توفير الكثير من المنصات التعليمية التي تساعد الطلاب على التدريب على طبيعة التعلم الجديد وفهم مخرجات التعلم.

وتابع وزير التربية والتعليم، أن هذه المنصات التعليمية تقدم شرحاً مبسطاً للمقررات الدراسية عن طرق خبراء متخصصين.