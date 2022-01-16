«التعليم» توضح آلية حساب حافز التطوير للمعلمين.. «قيمته 800 جنيه»

أعلنت مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل حافز التطوير للمعلمين، موضحة أن معلمي الصف الرابع الابتدائي القائمين بالتدريس الفعلي للمقررات الواردة بالقرار الوزاري رقم 123 الصادرة بتاريخ 21 سبتمبر 2021، يستحقون الحافز اعتباراً من نوفمبر 2021، ويحسب الحافز المستحق، وهو 800 جنيه، بضرب الرقم في عدد الحصص الفعلية للمعلم وقسمتها على النصاب القانوني له، ثم ضربها في عدد أيام العمل الفعلي بالقسمة على عدد أيام العمل الشهرية.

حساب الحافز لرياض الأطفال

وقال صبري الدسوقي، وكيل مديرية التربية والتعليم في الغربية، إنه تم توضيح كيفية حساب الحافز المادي لرياض الأطفال والصفوف الأولى والصف الرابع بعد اللغط الكثير بشأن حسابه من خلال عمل تفسير عملي مبسط لذلك؛ حتى يتثنى لجميع الإدارات التعليمية صرف المستحقات بطريقة قانونية.

وأضاف «الدسوقي» لـ«الوطن»، أن موجهي رياض الأطفال يستحقون الحافز نظير التوجيه للصفوف من الأول وحتى الثالث الابتدائي أما الصف الرابع الابتدائي يستحق التوجيه الفني العام للمواد الدراسية كل في تخصصه نزولاً بالموجه الأول لمادته بالإدارة، وحتى موجه المدرسة، ويتم صرف هذا الحافز طبقاً لنفس الأسس والقواعد الخاصة بالصرف.

وأوضح أنه يتم تقسيم الحافز عن تدريس مادة التربية الدينية بين معلمي الدين الإسلامي والدين المسيحي مناصفة بالفصول التي تقسم بها الطلاب، وبالنسبة للمعلمين الجدد الذين تم الاستعانة بهم للتدريس بالصفوف الأولى خلال العام الدراسي 2021-2022، ويستحقون الصرف اعتباراً من نوفمبر 2021، والمعلمين المنتدبين للمدارس الابتدائية لا يستحقون صرف الحافز اعتباراً من تاريخ انتهاء مدة ندبهم وعودتهم لمدرستهم الأصلية.

المعلم المنقول من المدرسة لا يستحق صرف الحافز من تاريخ إخلائه

وأكد أن المعلمين العائدين من إجازات خاصة لا يستحقون الصرف إلا من تاريخ عودتهم للعمل واشتراكهم الفعلي بالتدريس للمنظومة الجديدة، والمعلمين المستحقين لصرف الحافز بالعام الدراسي 2020-2021، يستحقون صرف شهري يوليو وأغسطس، وبالذات المبالغ المنصرفة لهم بآخر شهر عمل، والمعلم الذي يعمل بأكثر من مدرسة ويقوم بالتدريس بالمنظومة الجديدة يستحق صرف الحافز من هذه المدارس، طبقاً لعدد الحصص التي يقوم بتدريسها فعلياً بكل مدرسة على حده.

ونوه بأن المعلم المنقول من المدرسة لا يستحق صرف الحافز من تاريخ إخلائهم من المدرسة، ويتوقف صرف الحافز للمعلم أو الموجه من تاريخ إخلائه للقيام بإجازة خاصة دون مرتب أو الإحالة للمعاش، ولا يستحق الموجهين المنتدبين أو المكلفين بأعمال بخلاف مهام وظائفهم الأصلية، ومديري المدارس صرف حافز تطوير التعليم قبل الجامعي، كما أن المتطوعين أو العاملين بنظام الحصة لا يستحقون حافز تطوير التعليم قبل الجامعي.