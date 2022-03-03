«الإنتاج الحربي» تعقد أول اجتماعاتها في العاصمة الإدارية: يوم تاريخي

عقد المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، أول اجتماع بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، في إطار استعدادات الوزارات والهيئات والجهات المختلفة بالدولة للانتقال الكامل والعمل من الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالبدء في الانتقال الفعلي للحي الحكومي في العاصمة الإدارية الجديدة، كبداية عمل لفترة انتقالية تجريبية.

اجتماع وزارة الإنتاج الحربي بالعاصمة الإدارية

واستهل الوزير مرسي الاجتماع، بالترحيب بقيادات الإنتاج الحربي في المقر الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة، مشيرا إلى أنّ هذا اليوم «تاريخي»، بعد إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي، تدشين الجمهورية الجديدة، كما أكد أنّ اجتماع اليوم في وزارة الإنتاج الحربي بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، رسالة قوية وواضحة للعالم أجمع، مفادها أنّ مصر تخطو بخطى حثيثة وقوية نحو المستقبل رغم كل التحديات.

التحول الرقمي بوزارة الإنتاج الحربي

وخلال الاجتماع، استعرض وزير الدولة للإنتاج الحربي، إجراءات الوزارة للإعداد لعملية الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، من خلال توفير الاحتياجات اللوجيستية المطلوبة، وتوفير أجهزة تكنولوجيا الاتصالات بالوزارة لدعم التشغيل الرقمي، فضلا عن استعراض موقف أرشفة جميع الملفات والأوراق المتداولة داخل وزارة الإنتاج الحربي، في ضوء توجه الدولة نحو التحول الرقمي الكامل.

وأكد الوزير مرسي، أنّ العاصمة الإدارية إنجاز تحقق في وقت قياسي، وخطوة مهمة نحو الجمهورية الجديدة وبداية لعصر جديد من العمل الحكومي المتطور، من خلال تحقيق الحوكمة والتحول الرقمي الكامل، بما يُحسن مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ويحسن جودة الحياة في مصر.

العاصمة الإدارية الجديدة

وأعرب وزير الإنتاج الحربي، عن فخره بما يتم تنفيذه بأيادٍ مصرية داخل العاصمة الإدارية الجديدة، ووجّه الأطقم المختصة في الوزارة، بالبدء في تشغيل الخدمات بالمبنى، وتوفير التسهيلات كافة، حتى يتسنى للعاملين في الوزارة تأدية مهامهم بصورة ميسرة، مشيرا لأهمية هذا الانتقال في تطوير وتحديث منظومة العمل والمتابعة بالوزارة.

وبدوره، أوضح محمد عيد بكر، المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة، بأنّ الوزير أجرى جولة عقب الاجتماع، رافقه خلالها قيادات الإنتاج الحربي، تفقدوا فيها المبنى الجديد للوزارة.

معدلات تنفيذ مبنى «الإنتاج الحربي» بـ«الإدارية»

وأكد وزير الإنتاج الحربي، حرصه على متابعة معدلات التنفيذ بالمبنى الخاص بالوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، للتأكد من توافر مختلف الخدمات ومراعاة الراحة التامة للعاملين والزائرين، مشيرا إلى أنّ الاجتماع حضره المهندس محمد محمد صلاح الدين مصطفى، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، والعضو المنتدب، والمهندس محمد شيرين محمد، المشرف على الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، والمهندس حسين لبيب، مستشار الوزير، والمهندس محمد خالد زقزوق، مستشار الوزير لشؤون القطاعات الحكومية، والمهندس محمد المحص، مستشار الوزير، والدكتورة مهندسة عايدة الصبان، مستشار الوزير، والمهندسة دينا عبدالمنعم، مساعد الوزير للتطوير والمتابعة، والمهندسة جانيت صبحي، مساعد الوزير للشؤون الفنية، والدكتور محمد توفيق، مساعد الوزير للسياسات المالية والإدارية، والسيد صالح صلاح الدين موسى، رئيس قطاعات الموارد البشرية وشؤون الأمانة العامة، والدكتورة مهندسة ليلى شحاتة يوسف، رئيس الإدارة المركزية لمتابعة الإنتاج والجودة، والدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط، رئيس القطاعات الفنية.