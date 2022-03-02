طالب طب عائد من أوكرانيا: «فخور أني مصري.. وأشكر الرئيس السيسي»

وجه أحمد أيمن حسن طالب بكلية الطب بإحدى جامعات أوكرانيا، رسالة شكر وتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، ومؤسسات الدولة، بعد العمل الدؤوب على عودتهم سالمين لأرض الوطن بعد تدهور الأوضاع في أوكرانيا بسبب الهجوم الروسي على العاصمة كييف، إذ قال: «تحرك الدولة أمر يجعل أي شخص فخور أنه مصري الجنسية».

تفاصيل الأوضاع في أوكرانيا قبل العودة

وعن تفاصيل الأوضاع في أوكرانيا قبل العودة، ذكر «حسن»، خلال حواره مع مراسل قناة «TeN»، أنه كان يتواجد في أوكرانيا بصحبة شقيقته، لكن الهجمات الروسية على أوكرانيا جاءت بشكل مفاجئ وغير متوقع، «مكناش عارفين نعمل إيه بعد بدء الحرب الروسية على المدن الأوكرانية، رغم أن المدينة اللي احنا كنا فيها لم تتعرض لأي ضرب أو قصف».

السفارة طلبت منا الالتزام في المنزل حتى توفير أتوبيس

وأشار الطالب بكلية الطب، إلى أنه على الفور تواصل مع السفارة والجالية المصرية في أوكرانيا، وطلبت منهم السفارة الالتزام في المنازل حتى توفير أتوبيس لنقلهم، فقام هو وطبيب زميل له بالتواصل مع بعض الأشخاص وأحضروا أتوبيس بالتواصل مع رئيس الجالية المصرية، وأرسلوا له صور الجوازات ليكون لدى السفارة علم بالطلاب المسافرين.

8 ساعات على الحدود الرومانية - الأوكرانية

وأوضح أنه عندما وصل للحدود الرومانية الأوكرانية ظلوا في هذا المكان قرابة الـ8 ساعات، وجرى التنسيق مع السفارة المصرية في رومانيا، والسلطات الرومانية، لتسهيل إجراءات دخولهم رومانيا، مؤكدًا أن السفارة المصرية قامت بتجهيز أتوبيس لنقلهم للعاصمة الرومانية بوخارست، وكان في استقبالهم سفير مصر في رومانيا مؤيد الضلعي.

وأضاف أنه فور وصولهم بوخارست، جرى إبلاغهم بأن هناك طائرة لإجلاء الطلاب بتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي، موجهًا الشكر للرئيس والحكومة على إعادتهم لأرض الوطن.