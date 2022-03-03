ندب «إبراهيم» لمنصب معاون وزير المالية للسياسات والشؤون الاقتصادية

أصدر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قرارًا بندب الدكتور محمد إبراهيم عبده، لشغل وظيفة معاون الوزير للسياسات والشؤون الاقتصادية، وذلك في إطار حرصه على تمكين الشباب، ورفع قدراتهم لتأهيلهم لتولى الوظائف القيادية.

رصد وتحليل السياسات الاقتصادية

ويختص معاون وزير المالية للسياسات والشؤون الاقتصادية، برصد وتحليل السياسات الاقتصادية، والمؤشرات الاقتصادية التى يتم نشرها بصفة دورية، ومتابعة الأوضاع والمتغيرات الدولية الاقتصادية وإعداد التقارير والدراسات بشأنها وبحث مدى تأثيرها على الاقتصاد القومي، مع إبداء المقترحات والتوصيات في هذا الشأن لصنع السياسات اللازمة، بما يحافظ على المؤشرات الاقتصادية للدولة.

كما يختص معاون الوزير للسياسات والشؤون الاقتصادية، بالمشاركة في إعداد الدراسات التي تنفذها وزارة المالية لتقييم أى مزايا، ومبادرات، وحوافز، وإعفاءات عن طريق إعداد دراسة توضح مدى الاستفادة منها، ويتم إعادة النظر في نتائج هذه الدراسة بصفة دورية على ضوء المستجدات، ودارسة الجانب الاقتصادي الذي قد ينتج عن الأطر التشريعية الحاكمة، وحصر أي تعديلات مطلوبة تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وتحقق أهداف الوزارة ودورها في توفير الموارد اللازمة.

تحديد محاور الخطة البحثية السنوية

وأيضا يختص المعاون، بالمشاركة في تحديد محاور الخطة البحثية السنوية للوزارة؛ بما يُسهم في تقديم أفكار مبتكرة لصناع القرار حول القضايا ذات الاهتمام للوزارة، وتعزيز إسهامات التعاون مع المؤسسات الدولية والإقليمية بالتنسيق مع الوزارات المختصة فيما يخص الشؤون الاقتصادية.