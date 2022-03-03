تامر حبيب يظهر بـ«حلق» في حفل مجلة «EniGma»

أثار ظهور السيناريست تامر حبيب الأخير، في حفل مجلة «EniGma»، بمدينة دبي الإماراتية، حالة واسعة من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي، بسبب ارتداءه قرط في أذنه، بالإضافة إلى الـ«لوك» الذي اعتمده للظهور في الحفل باللونين البرتقالي والبنفسجي، بجانب ارتداء الاكسسورات والخواتم.

تامر حبيب عن إطلالته في حفل «EniGma»: «عمري ما عملتها قبل كدة»

تحدث تامر حبيب، عن اختياره للإطلالة الذي ظهر بها في الحفل، خلال لقاء مع برنامج «ET بالعربي»، قائلا: إنه كان متواجدا في مدينة دبي بالفعل، عندما وجهت له الدعوى لحضور الحفل، وبالتالي لم يكن مستعدا بزي مناسب للسجادة الحمراء، متابعا: «أسامة الاستايلست أنقذني في ثواني، ومصمم الأزياء زيد رجل عظيم، لاعبني ألعاب عمري ما لعبتها قبل كدة فأنا مبسوط جدا».

تامر حبيب لـ ET بالعربي عن إطلالته في EniGma.. "عمري ما عملتها قبل كده فمبسوط جداً"https://t.co/KTUXEwwU8a #ET_بالعربي pic.twitter.com/mZ5eOFjhAo — ET بالعربي (@ETbilArabi) March 3, 2022

جاء ذلك بعد ساعات من انتشار مقطع فيديو للسيناريست الشهير، وهو يرقص على أنغام أغنية «الغزالة رايقة»، برفقة مجموعة من السيدات في إحدى المدن الساحلية، وهو ما أدى إلى خلق موجة واسعة من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي، وصلت إلى الهجوم على «حبيب».

مشاهير مصريون أثاروا الجدل بارتداء أقراط

ولم يكن تامر حبيب الشخصية العامة الأولى التي ترتدي أقراط بشكل علني، إذ سبق وظهر الفنان أحمد الفيشاوي في أكثر من مناسبة سواء على السجادة الحمراء لمهرجان الجونة أو عبر صوره على منصات التواصل الاجتماعي، حتى أنه كشف رفضه الظهور في أحد البرامج بعد ما طلب فريق الإعداد خلع القرط، كما ظهر الفنان عمرو دياب، وهو يرتدي «حلق» بشكل علني في إعلان عطره الجديد.