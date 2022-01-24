تامر حبيب يسخر من انتقادات «أصحاب ولا أعز»: الفيلم المنحل الأكثر مشاهدة عربيا

سخر السيناريست تامر حبيب، من الهجوم على الفنانة منى زكي، وفيلمها الأخير «أصحاب ولا أعز»، الذي طُرح عبر منصة نتفليكس، قبل أيام، قائلًا: «محدش عنده سيرة غير الفيلم المنحل ده».

تامر حبيب يدعم منى زكي بعد انتقادات1 «أصحاب ولا أعز»

أشار حبيب، إلى تهنئة منى زكي، لطاقم الفيلم، دون الرد على أي رسائل نقدية، إذ كتب رسالة ساخرة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «منى زكي تهنئ زمايلها المنحلين على فيلمهم المنحل، وتعبر عن سعادتها بأنها اشتركت في هذا الانحلال واستمتعت بتصويره.. وأنا من موقعي هذا كشخص شديد الانحلال أهنئ كل المنحلين اللي قدام وورا الكاميرا على مجهودهم في انحلالهم، وبالذات مني زكي هذه المنحلة الموهوبة، المجتهدة، الذكية، المخلصة، الدئوبة».

وأضاف تامر حبيب: «عندي رأي منحل أحب أقوله، ألا وهو أن المنصة المنحلة العالمية الموجهة اللي بتعمل على نشر الانحلال في جميع أنحاء العالم، وتقديم حاجات غريبة في المجتمعات ليس لها أي وجود على أرض الواقع الطاهر العفيف الشريف اللي مبيجرحش حد، واللي مبيدوسش على شرف حد.. هذا المجتمع الذي لا يفهم معنى الخيانة والمثلية والكذب والزيف والتواطؤ».

وتابع: «أقول إن منصة نتفليكس والعياذ بالله، المفروض يتوجهوا بجزيل الشكر والامتنان والتقدير المعنوي والمادي والأدبي المنحل لمنى زكي المنحلة، لأن حجم نجوميتها حقق للمنصة أعظم وأنجح خطة تسويقية لإنتاجاتهم العربية في كل أنحاء العالم العربي والغربي».

مفيش سيرة غير الفيلم المنحل

أكمل حبيب، عن فيلم «أصحاب ولا أعز»: «محدش له سيرة في أي مكان غير الفيلم المنحل ورأيه بعد مشاهدة الفيلم المنحل، والفيلم حائز على نسبة المشاهدة الأولى في العالم العربي، وضمن قائمة أكثر عشر أفلام مشاهدة في أمريكا وأوروبا.. واضح إن المنحلين كتروا قوي في الزمن ده، ربنا يزيد ويبارك».