ذعر في الوسط الفني بسبب إصابة تامر حبيب: 20 فنانا مهددون بـ«كورونا»

أثار خبر إصابة السيناريست تامر حبيب بفيروس كورونا المستجد، حالة من الذعر في الوسط الفني، حيث جاء إعلانه لخبر إصابته بعد يومين من تواجده في حفل عيد ميلاد الفنانة إلهام شاهين الذي حضره مجموعة كبيرة من النجوم المصريين والعرب، مساء الاثنين الماضي في منزلها، وبالتالي تهدد إصابة السيناريست بالفيروس التاجي العديد من الفنانين الذين حضروا الحفل.

تامر حبيب يحتضن يسرا.. ويقبل إلهام شاهين

وتواجد تامر حبيب بالقرب من مجموعة كبيرة من الفنانين في الحفل، وذلك وفقا لما ظهر في الصور التي جرى نشرها على منصات التواصل الاجتماعي، حيث ظهر في صورة نشرها عبر حسابه على «إنستجرام» وهو يحتضن الفنانة يسرا عن قرب، معلقا: «قصة حبي الأبدي»، كما تواجد بالقرب من المطربتين أنغام وسميرة سعيد حيث توسطهما في عدد من الصور، كما ظهر «حبيب» بجانب لقاء الخميسي، شريف منير، والفنان هاني شاكر، وذلك بالإضافة إلى الفنانة إلهام شاهين التي قام بتقبيلها لتهنئتها بعيد مولدها.

وضم عيد ميلاد إلهام شاهين عددا ضخما من الفنانين من بينهم يسرا، بوسي، فيفي عبده، ليلى علوي، بوسي شلبي، محمد منير، أنغام، سميرة سعيد، هاني رمزي، زينة، شريف منير، الراقصة الاستعراضية دينا، المخرجة إيناس الدغيدي، منة شلبي، مها أحمد وزوجها مجدي كامل، هاني شاكر وزوجته نهلة، لقاء الخميسي، أمير شاهين وغيرهم من الأصدقاء داخل وخارج الوسط الفني.

الفنانون عن إصابة تامر حبيب بـ«كورونا»: «إن شاء الله خفيفة»

وأعلن السيناريست تامر حبيب عبر حسابه على «إنستجرام» إصابته بفيروس كورونا المستجد، قائلا:«إيجابي كورونا بعون الله»، وتوالت التعليقات من الفنانين متمنين له الصحة من بينهم هند صبري التي علقت قائلة: «سلامتك يا تيكو.. إن شاء الله خفيفة»، وقالت ليلى علوي: «سلامتك يا جميل إن شاء الله خفيفة»، أما نجلاء بدر علقت «ألف سلامة»، وخلال التعليقات كشفت الإعلامية مها الصغير إصابتها بالفيروس التاجي، قائلة: «أنا كمان».