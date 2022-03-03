تيسير فهمي تكشف لـ«الوطن» تطورات حالتها الصحية بعد الشفاء من كورونا

كشفت الفنانة تيسير فهمي، عن تطورات حالتها الصحية بعد شفائها من فيروس كورونا، إذ عانت منه منذ أيام، ودخلت في مرحلة العزل المنزلي، مع اتباع بروتوكول العلاج الخاص بوزارة الصحة، حتى اختفت الأعراض تماما.

تيسير فهمي تكشف لـ«الوطن» تطورات حالتها الصحية

قالت الفنانة تيسير فهمي في تصريحات لـ«الوطن»، «تحسنت حالتي الصحية بشكل كبير، والأعراض المزمنة اختفت، سواء الكحة والصداع والسخونية الشديدة والنهجان».

وعن إجرائها مسحة طبية، قالت تيسير فهمي، كنت سأجرِ مسحة خلال الفترة المقبلة، لكن الأطباء أخبروني أن بزوال الأعراض، يختفي الفيروس.

ووجهت الشكر لكل من تمنى لها الشفاء العاجل، وساندها خلال الفترة الماضية، إذ أنها كانت تطلب الدعاء من جمهورها باستمرار.

تيسير فهمي تعلن تعافيها من فيروس كورونا

أعلنت الفنانة تيسير فهمي، تعافيها من فيروس كورونا، مشيرةً إلى أن حالتها الصحية تحسنت بشكل كبير، وذلك بعد اتباعها بروتوكول العلاج الخاص بوزارة الصحة.

تيسير فهمي وفيروس كورونا

وكانت الفنانة تيسير فهمي، أصيبت بفيروس كورونا، حسبما أعلنت عبر حسابها الشخصي بموقع «فيسبوك»، مؤكدة أنها تعاني من وضع صحي صعب، وطالبت محبيها بالدعاء لها بسرعة الشفاء.

آخر أعمال الفنانة تيسير فهمي

كان آخر عمل قدمته مسلسل «بفعل فاعل» قبل 9 سنوات، التي تعاونت فيه مع الكاتبة مني رجب، والمخرج تيسير عابد، وشاركها البطولة كل من طارق لطفي، رجاء الجداوي، ياسر جلال، ميرنا وليد، تامر هجرس وكوكبة من النجوم.

ورغم اختفاء تيسير فهمي عن الأضواء منذ ذلك الحين، إلا أن اسمها تصدر تريند محرك البحث «جوجل» بعد وفاة شقيقها في شهر نوفمبر الماضي، وذلك عن حادث حريق شب داخل أحد مستشفيات المهندسين، حيث أعلنت نبأ الوفاة حينها عبر صفحتها الشخصية بموقع «فيسبوك».