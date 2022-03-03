أسعار كرتونة رمضان في الهايبر ماركت الشهيرة.. تبدأ من 65 جنيها

بدأ الكثير من المواطنين في البحث عن أسعار كرتونة رمضان في الأسواق والهايبر ماركت الشهيرة، ما جعل أصحاب الهايبر ماركت يعلنون أسعار كرتونة رمضان عبر صفحاتهم الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وكذا محتويات الكرتونة، للراغبين في شرائها للمنزل، أو توزيعها على المحتاجين.

وسعيًا من بوابة «الوطن» لتوفير ما يحتاج المواطنون إليه ويبحثون عنه، نوضح من خلال هذا التقرير أسعار كرتونة رمضان في الهايبر ماركت الشهيرة في مصر، وفق ما أُعلن عبر صفحاتهم الرسمية على منصّة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، والتي جاءت كالتالي:

أسواق مترو ماركت

وصل سعر كرتونة شهر رمضان الكريم في مجموعة سلاسل «مترو ماركت» إلى 99 جنيهًا، وتحتوي تلك الكارتونة على الآتي:

- عدد 2 شكارة أرز مصري 1 كيلو.

- زجاجة زيت «قلية» 700 مل.

- كيس سكر مصري 1 ك.

- علبة سمن مرجانة 350 جرامًا.

- كيس مكرونة فرن 350 جرامًا.

- 2 مكرونة «خواتم» 350 جرامًا.

- علبة صلصة 280 جرامًا.

- عبوة شاي 40 جرامًا.

- كيس ملح 300 جرامٍ.

أسواق العثيم

وفرت مجموعة سلاسل العثيم ماركت كرتونة بمحتويات وأسعار مختلفة، وجاءت كالتالي:

1- كرتونة الخير في أسواق العثيم، وتتوفر تلك الكرتونة بسعر 64 جنيهًا، وتحتوي على الآتي:

- شكارة أرز 900 جرام.

- 3 أكياس مكرونة 300 جرام.

- كيس سكر 900 جرام.

- زجاجة زيت 700 جرام.

- عبوة شاي 40 جرامًا.

- عبوة صلصة 350 جرامًا.

- عبوة سمنة 350 جرامًا.

- كيس ملح 270 جرامًا.

2- كرتونة البركة

وفّر أسواق العثيم كرتونة البركة بسعر 85.95 جنيه، والتي تحتوي على:

- 2 شكارة أرز 900 جرام.

- 4 أكياس مكرونة 300 جرام.

- كيس سكر 900 جرام.

- زجاجة زيت 700 جرام.

- عبوة شاي 40 جرامًا.

- عبوتا صلصة أكياس 35 جرامًا.

- عبوة سمنة 350 جرامًا.

- كيس ملح 270 جرامًا.

- كيس بقوليات 400 جرام.

مجموعة سلاسل بيم

وفرت مجموعة سلاسل بيم كرتونة رمضان في فرةعها المختلفة تحت مسمى «كرتونة الخير»، بسعر وصل إلى 99 جنيها، وجاء محتةى الكرتونة كالتالي:

- زجاجة زيت 40 جرامًا.

- كيس فول مدمس 500 جرام.

- شكارة أرز أبيض كيلو جرام.

- كيس سمن نباتي 500 جرام.

- كيسا مكرونة فرن 350 جرامًا.

- كيسا مكرونة خواتم 350 جرامًا.

- عبوة شاي 40 جرامًا.

- ملح سفرة 300 جرام.

- عبوة صلصة طماطم 360 جرامًا.

- كيس سكر أبيض كيلو جرام.

- كيس لسان عصفور 350 جرامًا.

- 1 كيس شعرية 350 جم.

مجموعة سلاسل كازيون

وفرت مجموعة سلاسل كازيون كارتونة شهر رمضان بسعر 75 جنيهًا، والتي تحتوي على الآتي:

- 2 كيس أرز 900 جرام.

- 3 كيس مكرونة 350 جرامًا.

- كيس سكر 1 كجم.

- كيس سمن نباتي 350 جراما.

- زجاجة زيت خليط 700 مللي.

- عبوة صلصة طماطم 280 جرامًا.

مجموعة سلاسل كارفور

ووفرت مجموعة سلاسل كارفور كرتونة رمضان بحجمين مختلفين، إذ يختلف محتوى الكرتونة صغير الحجم والتي يصل سعرها إلى 64.95 جنيه، عن الكارتونة الكبيرة، والتي يصل سعرها إلى 124.95 جنيه.