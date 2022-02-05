الأورمان: توفير 250 ألف كرتونة مواد غذائية للأكثر احتياجا في شهر رمضان

أعلن اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن الجمعية بدأت في اختيار الأصناف المقرر إضافتها في كرتونة شهر رمضان المقبل، وكذلك الكميات، لافتا إلى أن الجمعية تهدف إلى توفير 250 ألف كرتونة من مستلزمات المائدة من المواد الغذائية للأسر المستفيدة لما يكفي 15 يوما.

وأكد «شعبان»، في بيان له، أن جمعية الأورمان فى خطتها التفصيلية لتوزيع كرتونة رمضان من المواد الغذائية حددت معايير اختيار الأسر التى يتم التوزيع عليها، بحيث تكون الأولوية لحالات الأرامل والأيتام، والأسر التى يعولها شخص مصاب بمرض خطير، أو من الأشخاص ذوى الإعاقة، ولا يستطيع كسب قوت يومه أو أصحاب الدخول الضعيفة .

زنة كرتونة رمضان 12 كيلو جراما

وقال «شعبان»، إن كرتونة رمضان التي توزعها الجمعية هذا العام وزنها 12 كيلو جراما، وتحتوي على 2 كيلو أرز، و2 كيلو مكرونة، و2 كيلو سكر، و1 كيلو عدس، و1 كيلو فول، وكيلو بلح، وعلبة سمن من 1.500 كيلو جرام، و¼ كيلو شاي، وعلبة صلصة 380 جراما.

وأشار إلى أن هناك كرتونة 20 كيلو جراما، وتحتوي على 5 كيلو أرز، و4 كيلو مكرونة، و5 كيلو سكر، و1 كيلو عدس، و1 كيلو فول، وكيلو بلح، وعلبة سمن من 1.500 كيلو جرام، و¼ كيلو شاي، وعلبة صلصة 380 جرام.

خريطة توزيع الكراتين

وتابع «شعبان»، أن التوزيع سيشمل محافظات (أسوان – الأقصر – قنا- سوهاج – أسيوط - المنيا – بني سويف – الفيوم – الجيزة – البحيرة – كفر الشيخ – الدقهلية – الغربية – الشرقية – المنوفية)، إضافة إلى المدن الساحلية (الوادي الجديد - البحر الأحمر – مرسى مطروح – شمال سيناء وجنوب سيناء)، وذلك بالتعاون مع أكثر من 5 آلاف جمعية خيرية تابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية.