توزيع 5 آلاف كرتونة مواد غذائية على الأولى بالرعاية بالمنوفية في رمضان

في إطار التعاون الدائم والوثيق بين محافظة المنوفية وجمعية الأورمان، وانطلاقا من حرص واهتمام اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بالنهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر إستحقاقاً من أبناء المحافظة وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية ورفع المعاناة عن كاهلهم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

أفاد الأستاذ عادل درغام مدير جمعية الأورمان بالمنوفية أنه تم إستلام عدد 5 آلاف كرتونة مواد غذائية لتوزيعها خلال شهر رمضان الكريم على الأسر الأولى بالرعاية بنطاق المحافظة ، موضحاً بأن جمعية الأورمان بالمنوفية تعد الجمعية الأولي علي مستوي الجمهورية في استلام كراتين المواد الغذائية وتخزينها بمخازنها بالمحافظة .

وأشار مدير عام جمعية الأورمان بأن عملية التوزيع ستتم بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة وبالاشتراك مع عدد من الجمعيات الأهلية لضمان الوصول للأسر الغير قادرين في أقاصي القرى والنجوع بنطاق المحافظة ، موضحاً أن هذا النشاط يعد بمثابة نشاط خيري موسمي أطلقته الأورمان منذ عدة سنوات تزامناً مع قدوم شهر رمضان المبارك، جدير بالذكر أن جمعية الأورمان تقوم سنويًا بإطلاق حملات خيرية موسمية ومنها حملة توزيع كراتين شهر رمضان المبارك من المواد الغذائية .

هذا وقد أشاد محافظ المنوفية بمجهودات جمعية الأورمان في خدمة وتنمية المجتمع والدور الرائد في العمل الخيري والمساهمة في رفع المعاناة عن كاهل المواطنين الأولى بالرعاية ، مؤكداً علي توفير الدعم الكامل للجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني للارتقاء والنهوض بالأسر الأكثر احتياجا من أبناء المحافظة .