تعبئة 6800 كرتونة مواد غذائية لتوزيعها بكفر الشيخ والغربية في رمضان

بدأت جعية الأورمان بمحافظة كفرالشيخ، إطلاق فعاليات تعبئة كرتونة رمضان بهدف توزيع 3 آلاف كرتونة مواد غذائية كمرحلة أولى على الأسر غير القادرة فى المحافظة مع حلول شهر رمضان المعظم.

كما بدأت الجمعية بمحافظة الغربية في تعبئة كرتونة رمضان بهدف توزيع 3800 كرتونة مواد غذائية كمرحلة أولى على الأسر غير القادرة فى المحافظة مع حلول الشهر الكريم.

وقال محمود فؤاد، نائب مدير عام جمعية الأورمان، في بيان له إن الجمعية قامت فى البداية باختيار الأصناف المقرر إضافتها في كرتونة رمضان والكميات، ثم مرحلة عملية تعبئة وتغليف الأغذية في الكراتين المخصصة لها على ان تستمر الجمعية فى تعبئة الكرايتن، خلال الأيام المقبلة، للوصول الى كل عزب ونجوع وقرى جميع مراكز كفرالشيخ .

كرتونة رمضان تزن 12 كيلو جراما

وأكد شعبان إن كرتونة رمضان التي توزعها الجمعية هذا العام وزن 12 كيلو جرام تحتوي على 2 كيلو أرز، و2 كيلو مكرونة، و2 كيلو سكر، و1 كيلو عدس، و1 كيلو فول، وكيلو بلح، وعلبة سمن من 1.500 كيلو جرام، و¼ كيلو شاي، وعلبة صلصة 380 جراما.

وهناك كرتونة وزن 20 كيلو جرام تحتوي على 5 كيلو أرز، و4 كيلو مكرونة، و5 كيلو سكر، و1 كيلو عدس، و1 كيلو فول، وكيلو بلح، وعلبة سمن من 1.500 كيلو جرام، و¼ كيلو شاي، وعلبة صلصة 380 جراما، مضيفًا أن الهدف من وضع هذه الأصناف بهذه الكميات في الكرتونة هو توفير مستلزمات المائدة من المواد الغذائية للأسر المستفيدة لما يكفي 15 يومًا في رمضان.

وأوضح «فؤاد»، أن جمعية الأورمان بدأت فى وضع استراتيجية تنفيذ خطة عمل متكاملة تستهدف توزيع عدد كبير من كرايتن المواد الغذائية تعمل على توفيرها من الان لتوزيعها قبل شهر رمضان بأسبوع على الأقل على ان ينتهى التوزيع تمامًا فى الثلث الأوسط من رمضان وذلك على الأسر غير القادرة .

وأشار فؤاد ان استراتيجية العمل هذا العام تختلف عن السنين السابقة فسيتم بجانب توزيع كراتين المواد الغذائية توزيع لحوم على الأسر غير القادرة وأنه هذا العام تسعى الجمعية الى توسيع دائرة التوزيع لتصل الى المستفيدين من أقاصى المدن والقرى النائية والتى لا يمكن الوصول اليها.

تحطيم رقم شهر رمضان الماضى

وتابع «فؤاد»، أن الأومان تستهدف تحطيم الرقم الذى حققته فى شهر رمضان الماضى بتوزيع 200 ألف كرتونة مواد غذائية خلال الشهر الكريم، لافتا إلى أنها تسعى إلى تجاوز هذا الرقم خلال شهر رمضان المقبل، والوصول إلى أكبر عدد من الأسر المصرية فى جميع المحافظات، مؤكدا على أهمية تعاون القطاع الخاص والحكومي والمجتمع المدني في خدمة المستحقين.

وأضاف بأن الأورمان تدعم دور الدولة في دعم الفئات الأكثر احتياجا حيث تضمن توفير الاحتياجات الغذائية الأساسية للأسر على مدار الشهر بالكامل، الأمر الذي يساهم في تخفيف الكثير من الأعباء عن كاهل السيدات المعيلات في تلك الأسر .