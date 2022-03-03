رامي عياش نجم شهر مارس على راديو إنرجي.. المحطة تحتفي بأغنياته

أعلنت محطة راديو إنرجي 92.1، أن الفنان اللبناني رامي عياش هو نجم شهر مارس، وسيتم الاحتفاء به وبأعماله على مدار الأيام المقبلة، ومن المقرر أن يحل ضيفًا على إحدى برامج المحطة خلال الشهر الجاري، فيما ستذاع أغنياته على مدار ساعات البث اليومي بصورة مكثفة.

عايدة سعودي: «عياش» يتمتع بمكانة كبيرة في لبنان وخارجها

وقالت عايدة سعودي، مديرة محطة راديو إنرجي، في بيانٍ صحفي، إنها سعيدة باستضافة رامي عياش، وإذاعة أغنياته على مدار الشهر الجاري، مشيرة إلى أنه من أبرز وأهم الأصوات الطربية على الساحة الفنية، ويتمتع بشهرة ومكانة كبيرتين في لبنان وخارجها.

رامي عياش يكشف تفاصيل أغنيته الجديدة: «أنت لي»

ومن المُقرر أنّ يتحدث رامي عياش، خلال الحوار الإذاعي المُرتقب مع إنرجي، في شهر مارس الجاري، عن كواليس التحضير لأغنيته الجديدة وأعماله الجديدة.

ويستعد الفنان رامي عياش، لإحياء حفل جديد في تونس يوم السبت المقبل، ليقدم خلاله مجموعة من أشهر أغنياته وعلى رأسها «يا مسهر عيني»، و«بالعكس»، و«يا حبيبي قلبي مال»، وغيرها.

وأحيا رامي عياش مؤخرا عددا من الحفلات في دول عربية منها مصر، خلال موسم رأس السنة، وحضر الآلاف حفله بمدينة الجلاء، إذ قدم العديد من أغنياته الرومانسية والطربية المختلفة والناجحة.

تفاصيل أغنية «أنت لي» لـ رامي عياش

كما طرح رامي عياش مؤخرا أغنية رومانسية جديدة له وهي «أنت لي» بمناسبة عيد الحب، وحققت ملايين المشاهدات على يوتيوب، وهي من كلمات علي المولي، وألحان محمود عيد، وأخرج الكليب إنجي جمال، إذ جرى تصويره في لبنان.

كلمات أغنية «أنت لي»

وتقول كلمات أغنية «أنت لى»:

أنتِ لي

شِئْتِ ما شِئْتِ أنتِ لي

رفضْتِ قبِلْتِ أنتِ لي

في عَينيكِ أحلامي

وفي حُضنِكِ أنتِ مَنزلي

مَنْ غَيري عَدَّ رِمشَكِ شعرة شعرة

مَنْ غَيري يَموتُ أمامَكِ

مِنْ نظرة مَنْ غَيري يَعرِفُ كَمَّ المَلْحِ في أكْلِك حتّى مَقاسَ رِجْلِك

مَنْ غَيري يَمْلِكُ مَحْرَمةً

مِنْ عَشْرِ سِنينٍ مَسَحْتِ بِها دمعك.