رامي عياش يفاجئ جمهوره في عيد الحب بأغنية «أنت لي» (فيديو)

طرح الفنان رامي عياش، اليوم، أغنية رومانسية جديدة بعنوان «أنت لي» على طريقة الفيديو كليب، عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، وذلك تزامنًا مع يوم الفلانتين.

ويعد فيديو كليب أغنية «أنت لي» أولى مفاجآت رامي عياش الغنائية في عام 2022، وهي من كلمات علي المولي، وألحان محمود عيد، وأخرج الكليب إنجي جمال، إذ جرى تصويره في لبنان.

أحداث كليب «إنت لي»

فيديو كليب «أنت لي» جرى تصويره بالأبيض والأسود، ودارت فكرته في إطار قصة حب عنيفة بين اثنين، تتعرض حياتهما لخلافات واعتراضات، ويتطور الأمر إلى انفصال، ولكن كل منهما يحمل للآخر بداخله المزيد من مشاعر الحب والدفء، فيدافع الشاب عن حبه باللجوء إلى العنف عندما يعلم أن الفتاة قد ارتبطت بغيره، متمسكًا بها رافضا كل البعد والانفصال عنها.

كلمات أغنية «أنت لي»

وتقول كلمات أغنية «أنت لى»

أنتِ لي

شِئْتِ ما شِئْتِ أنتِ لي

رفضْتِ قبِلْتِ أنتِ لي

في عَينيكِ أحلامي

وفي حُضنِكِ أنتِ مَنزلي

مَنْ غَيري عَدَّ رِمشَكِ شعرة شعرة

مَنْ غَيري يَموتُ أمامَكِ

مِنْ نظرة مَنْ غَيري يَعرِفُ كَمَّ المَلْحِ في أكْلِك حتّى مَقاسَ رِجْلِك

مَنْ غَيري يَمْلِكُ مَحْرَمةً

مِنْ عَشْرِ سِنينٍ مَسَحْتِ بِها دمعك

رامي عياش يحيي حفلا في مدينة الجلالة

وكان الفنان رامي عياش أحيا حفلا غنائيا ضخما في مدينة الجلالة ضمن الاحتفالات برأس السنة الجديدة، وشاركه الحفل الفنان أحمد سعد، وشهد الحفل الغنائي حضور الآلاف من جمهور الفنانين، إذ أحيا أحمد سعد الفقرة الأولى من الحفل، بينما أحيا «عياش» الفقرة الثانية مقدمًا عدد كبير من أغانيه التي أرفقها بوصلات من الرقص، ومن أبرز تلك الأغاني: «يا مسهر عيني، وقصة حب، وبالعكس، ومبروك»، ويا حبيبي القلب مال، وأنا بدي جن، ويا بنت السلطان».