استلام 15 ألف سيارة متقادمة ضمن مبادرة الرئيس حتى نهاية الشهر الماضي

استلمت المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات، التي مر على تاريخ إنتاجها أكثر من 20 عاما، بأخرى تعمل بالغاز الطبيعي أو الوقود المزدوج «غاز وبنزين»، أكثر من 15100 سيارة متقادمة، تاريخ صنعها منذ عام 2000 فما قبله حتى نهاية الأسبوع الأخير من شهر فبراير الماضي.

وأكد الدكتور طارق عوض، المتحدث الرسمي باسم المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن عدد السيارات القديمة أو المتقادمة التي تسلمتها المبادرة منذ انطلاقها في يناير 2021 وحتى 28 فبراير الماضي بلغت 15100 سيارة قديمة، تتوزع بين 14000 سيارة ملاكي، إلى جانب 400 سيارة تاكسي، بالإضافة إلى 700 سيارة ميكروباص.

تسليم 100 سيارة جديدة خلال مارس

وكشف «عوض» أنه خلال الأسبوع المقبل ستبدأ المبادرة في تسليم نحو 100 سيارة جديدة تعمل بالغاز الطبيعي أو الوقود المزدوج بعد موافقة البنوك، ثم موافقة الشركات المتعاونة مع الدولة، في تنفيذ المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات.

إحلال أكثر من 5300 سيارة

وحول أكثر السيارات الجديدة التي شهدت إقبال أكثر من المواطنين أو المشاركين في مبادرة الإحلال، قال المتحدث الرسمي إن الإقبال الأكثر كان على السيارات الـ«نيسان»، بعدما جرى إحلال أكثر من 5300 سيارة من بين 15200 سيارة جديدة بنسبة تقترب من الـ30 % تقريبا.

وتابع أن المبادرة انتهت من تجهيز 4 آلاف طلب، وأرسلتها إلى البنوك المتعاونة مع الحكومة في تنفيذ المبادرة الرئاسية للموافقة.

وأطلقت الحكومة بعد تكليفات رئاسية من الرئيس عبدالفتاح السيسي، مبادرة لإحلال المركبات التي يعود تاريخ صنعها إلى عام 2000 وما قبله بأخرى تعمل بالوقود المزدوج في شهر يناير 2021 بـ7 محافظات، وعلى 3 مراحل بالتنسيق بين وزارة المالية و التجارة الصناعة والتنمية المحلية.