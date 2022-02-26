مشاركة 31 بنكا في مبادرة إحلال السيارات بفائدة 3%

أكد الدكتور طارق عوض المتحدث الرسمي باسم مبادرة إحلال السيارات، فحص ما يقرب من 35 ألف طلب حتى الآن للمشاركة في المبادرة بمحافظات المرحلة الأولى، مشيرًا إلى أنه عقب الموافقة على إحلال السيارة وتطبيق الشروط، يتمّ إصدار شهادة تفيد بدخول السيارة للمبادرة، ثم يتوجه صاحبها إلى البنك التابع له لتقديم طلب.

وأشار «عوض»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن البنك المركزي المصري، قدم تسھيلات ائتمانية للمشاركين في المبادرة، من خلال 31 بنكا حكوميا وخاصا؛ لتقسيط السيارات بسعر فائدة 3% عائد سنوي مقطوع لمدة 7 و10 سنوات وفقًا لرغبة العميل.

50% على وثيقة التأمين الشامل على السيارة

وأوضح المتحدث الرسمي باسم مبادرة إحلال السيارات، أن وزارة المالية اتفقت مع شركة مصر للتأمين لتقديم خصم يصل إلى 50% من سعر السوق على وثيقة التأمين الشامل على السيارة.

تأمين الحوادث الشخصية لقائد السيارة

ولفت إلى أن شركة مصر للتأمين تقوم بتقديم تغطية تأمينية إضافية مجانا لجميع المشاركين في المبادرة، تتمثل في تأمين الحوادث الشخصية لقائد السيارة بمبلغ 100 ألف جنيه نتيجة الوفاة أو العجز الكلي في حادث سيارة، مؤكدًا أنه في حالة الحصول على السيارة نقدا يحق للعميل الاستفادة من المزايا التأمينية، وهي الخصم أكبر على الوثيقة التأمين.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أطلق مبادرة إحلال السيارات التي مضى على صناعتها أكثر من 20 عاما، بأخرى حديثة، وتحويلها للعمل بالغاز الطبيعي.