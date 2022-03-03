شركات السياحة: 4 آلاف مسيحي مصري تقدموا للسفر للحج بالقدس هذا العام

قال وجيه رزق الله، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، ومالك إحدى الشركات المنظمة لرحلات حج الأقباط للقدس، إن عدد المسيحيين المصريين الذين تقدموا للسفر للحج بالقدس تراوح بين 3500 إلى 4 آلاف مواطن، مشيرا إلى انتهاء فترة التقدم للحصول على تأشيرات السفر للقدس الاثنين الماضي.

وذكر «رزق الله»، أن العدد النهائي للحجاج هذا العام سيتحدد بشكل نهائي بعد إصدار الجهات المصرية الضوابط المنظمة للسفر، خاصة المتعلقة بالحد الأدنى لسن المسافرين للحج بالقدس، فضلا عن الحصول على الموافقات والتصاريح اللازمة للسفر.

أولى رحلات حج الأقباط للقدس 14 أبريل المقبل

وأضاف عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة لـ«الوطن»، أن شركات السياحة المنظمة لرحلات حج الأقباط للقدس حجزت تذاكر الطيران لكل من تم إرسال اسمه إلى السلطات المسؤولة عن استصدار تأشيرة السفر للقدس.

وأشار إلى أن أولى رحلات حج الأقباط للقدس لهذا العام ستنطلق يوم 14 أبريل المقبل، على أن تبدأ رحلات العودة بداية من يوم 23 من نفس الشهر، فيما حُدد آخرموعد لعودة المواطنين المصريين بعد أداء الحج القبطي بالقدس يوم 2 مايو المقبل.

بدء استصدار تأشيرات السفر للقدس خلال أيام

وأشار «رزق الله»، إلى أنه من المننتظر أن تبدأ السلطات المسؤولة في استصدار تأشيرات سفر الأقباط المصريين للقدس خلال الأيام القليلة المقبلة.

وتابع، بأن يوم 28 فبراير الماضي كان آخر موعد لتقدم الشركات السياحية بأسماء المواطنين الراغبين في أداء الحج القبطي إلى السلطات المسؤولة، لاستصدار التأشيرات الخاصة بدخول المدينة.

وأوضح أن تأشيرة دخول القدس تصدر خلال شهر من التقدم لها، وأن عددا من شركات السياحة المنظمة للرحلات بدأت في إرسال قوائم المسافرين للحج للحصول على التأشيرات منذ أواخر شهر يناير الماضي.

وذكر عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، أن أسعار برامج حج الأقباط للقدس هذا العام تبدأ من 28 ألف جنيه، لافتة إلى أن تلك البرامج تشمل قيمة تذاكر الطيران والإقامة بفنادق مدينتي القدس وبيت لحم، شاملة وجبتي إفطار وعشاء، فضلا عن رسوم دخول المزارات الدينية والأثرية.