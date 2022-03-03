الرئيس الأوكراني: استمرار تصرفات روسيا بهذا الشكل تعني نهاية العالم

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إنّ الدفاع عن وطنهم واجب عليهم، مؤكدا أنّه لا يجيد إطلاق النار ويرغب في السلام.

وأضاف الرئيس الأوكراني، في مؤتمر صحفي نقلته قناة «العربية»، أنّهم يحتاجون إلى ضمانات أمنية، مؤضحا أنّه ليس له الحق ف يالخوف على نفسه، وإنما يخشى على عائلته: «ما نقوم به هو الدفاع عن بلادنا».

الرئيس الأوكراني: ما نقوم به هو الدفاع عن بلدنا

وأكد الرئيس الأوكراني، أنّه منتخب من قبل الأوكرانيين، مشيرًا إلى أنّ استمرار تصرفات روسيا بهذا الشكل يعني نهاية العالم.

وتابع الرئيس الأوكراني، نريد الدفاع عن حريتنا ولا نسعى لقتل الجنود الروس،قائلا "الجيش الروسي تعرض لخسائر بشرية كبيرة ".

ولفت الرئيس الأوكراني، قائلا "الجيش الروسي أكبر مننا بكثير و أنا واثق في جيشنا وفي شعبنا"

وأكد الرئيس الأوكراني،": نريد الحفاظ على بلادنا وألا يتم تدميرها ولا أريد أن تصبح أوكرانيا مجرد تاريخ "