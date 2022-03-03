واشنطن بوست: بايدن طلب من الكونجرس 10 مليارات دولار لمساعدة أوكرانيا

نشرت صحيفة «واشنطن بوست»، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، طلبت من الكونجرس الموافقة على صرف 10 مليارات دولار مساعدات لـ أوكرانيا، لافتة إلى أن إدارة «بايدن» طلبت الموافقة على تخصيص 32.5 مليار دولار، ومن المتوقع تخصيص 10 مليارات منها لدعم أوكرانيا.

المساعدات لمكافحة الأزمة الإنسانية

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة، أن الأموال المطلوبة من المقرر أن تستخدم في «مكافحة الأزمة الإنسانية»، إلى جانب مساعدة وزارة الدفاع الأوكرانية وحماية شبكة الكهرباء وزيادة مساعدة الحلفاء الأوروبيين.

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ودخلت العمليات العسكرية الروسية أسبوعها الأول، منذ خروج الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فجر الخميس الماضي، معلنا بدء عملية عسكرية ضد أوكرانيا، لمنع عسكرة أوكرانيا من الغرب، ووقف تمدد حلف شمال الأطلسي تجاه الحدود الروسية.