بوتين لـ ماكرون: نعتزم مواصلة القتال في أوكرانيا بلا هوادة

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن روسيا تعتزم مواصلة القتال بلا هوادة ضد ما وصفه بمقاتلي التشكيلات القومية خلال العملية الخاصة لحماية دونباس.

بوتين: مهام العملية العسكرية الخاصة ستُنفذ على أي حال

وشدد بوتين، خلال محادثة هاتفية، في وقت سابق، اليوم، مع ماكرون، على أن: مهام العملية العسكرية الخاصة ستُنفذ على أي حال، وأن محاولات كسب الوقت من خلال إطالة أمد المفاوضات لن تؤدي إلى مطالب إضافية في موقفنا التفاوضي.

وبحسب بيان الكرملين، أشار الرئيس الروسي إلى أن القوات المسلحة الروسية تبذل كل ما في وسعها خلال هذه العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، للحفاظ على حياة المدنيين، حسب قوله، داعيا نظيره الفرنسي إلى الانضمام لجهود ضمان الإجلاء الآمن للمواطنين الأجانب من أراضي أوكرانيا.

ماكرون يتعهد بالعمل بشأن الطلاب الهنود المحتجزين رهائن

وأوضح البيان الصادر عن الكرملين، أن ماكرون تعهد خلال محادثة مع بوتين، بالعمل مع أوكرانيا بشأن الطلاب الهنود المحتجزين كرهائن في مدينة خاركوف.

وكان الرئاسة الفرنسية، قد أعلنت، في وقت سابق، في بيان، أن ماكرون أجرى مكالمة هاتفية مع بوتين استمرت 90 دقيقة، هي الثالثة بين الرئيسين منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في 24 فبراير الماضي.

وعقب مكالمته مع بوتين، أجرى ماكرون مكالمة أخرى مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، وفقا لبيان الرئاسة الفرنسية.

وكانت الجمعية العامة لـ الأمم المتحدة، قد صوتت بغالبية كبيرة أمس، لصالح قرار يدعو روسيا للوقف الفوري للقتال في أوكرانيا وسحب قواتها من هناك، وهو القرار الذي قال المندوب الروسي قبل التصويت عليه إنه سيؤدي لمزيد من التصعيد.