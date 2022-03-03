شادي شامل يطرح أغنيته الجديدة «لما كنت صغير».. وصية أبوه قبل الوفاة

طرح الفنان شادي شامل، أغنيته الجديدة، بعنوان «لما كنت صغير»، منذ قليل، عبر صفحته الرسمية على موقع الفيديوهات «يوتيوب»، من كلمات وألحان شادي شامل، توزيع أشرف محروس، ميكس وماستر خالد رؤوف.

تفاصيل أغنية «لما كنت صغير»

وعلق شادي شامل، على منشوره، قائلا:« أغنيتي النهاردة لما كنت صغير، إن شاء الله تعالى نازلة الساعة 5 مساء على اليوتيوب، وجميع المنصات، وفيها مفاجأة، الأغنيه دي بذات لها معزة خاصة عندي جدا، لأن والدي الله يرحمه كان مصمم أني أنفذها، وأصورها في بلدي حبيبتي مصر».

وتابع: «ولما كان على فراش الموت كان دائمًا يسألني عملت إيه في تصوير الأغنية، وقالي يا خسارة يا شادي مش هلحق أشوفها، وبكى بالدموع، وبالصدفة البحتة الأغنية نازلة النهاردة في ذكراه الأربعين، الله يرحمك يا حبيبي الأغنية دي هتلمس كل راجل وكل ست، كل جد وكل جده، كل طفل وكل طفلة، نوستالجيا يا مصريين».

وفاة والد شادي شامل

وأعلن شادي شامل، وفاة والده منذ أربعين يوما، وكتب عبر صحفته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلا: «مات شهيدًا انكسر قلبي، انحني ظهري، دبلت عيوني، جف ريقي، ارتعشت يدي، غمامة سوداء علي عينَاييا من علمني احترام النفس قبل احترام الغير، يا من علمني المبادئ، و القيم فراقك صعب، ساتذكر دائما كلماتك العذبة، ليس أتذكر دائما خوفك علي، سأتذكر دائما عندما كنت تستمع وأنا أدندن بالعود، ساتذكر دائما عندما كنت تنتظرني وأنا طفل صغير خارج المدرسة، وتاخذني في حضنك، سأتذكر دائما عندما كنت تطهو لي الطعام بيديك الكريمتين، سأتذكر دائما طبطبه يديك علي كتفي».

وتابع: «اكتب إليك هذه الكلمات، و دموعي تنهمر انهمارا على خدي وصولًا، إلى لحيتي وصدري وقلبي، لقد خُلع قلبي من مكانه بحبك يا أعز من نفسي».

من هو شادي شامل؟

شادي شامل ممثل مصرى، جرى اكتشافه عن طريق مسابقة نظمت لعمل مسلسل عن قصة حياة العندليب عبد الحليم حافظ، فاز بها، إذ أدى الدور للشبه الكبير بينه وبين الفنان الراحل في «العندليب حكاية شعب».