عاجل.. نجل سامي مغاوري يكشف سبب دخول والده العمليات: جراحة في القدم

أعلن الفنان كريم مغاوري نجل الفنان سامي مغاوري، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، إجراء والده عملية جراحية بالقدم.

وقال كريم مغاوري في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن والده يجري عملية جراحية في القدم، ومن المقرر خروجه بعد قليل من غرفة العمليات، مؤكدا أنه سيطمئن الجمهور فور خروجه من غرفة العمليات بخير.

كريم مغاوري يعلن دخول والده العمليات

وكان كريم مغاوري نشر عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «من فضلكم ادعوا لبابا، هو دلوقتي في العمليات، فضلا وليس أمرا، اللهم أذهب البأس ربّ النّاس، واشفِ وأنت الشّافي، لا شفاء إلّا شفاؤك، شفاءً لا يغادر سقماً. أذهب البأس ربّ النّاس، بيدك الشّفاء، ولا كاشف له إلّا أنت يا ربّ العالمين، آمين. اللهمّ إنّي أسألك من عظيم لطفك، وكرمك، وسترك الجميل، أن تشفيه وتمدّه بالصّحة والعافية»

آخر عمل جمع سامي مغاوري وابنه

يذكر أن آخر عمل جمعهما الاثنين فيلم «معالي ماما» بطولة بشرى، محمود الليثي، شيماء سيف، نور قدري، سامي مغاوري، كريم مغاوري، ومن تأليف نادر صلاح الدين، ومن إخراج أحمد نور.

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي من خلال علاقة الأم بأطفالها في ظل وجود مسؤوليات أخرى تحيط بها، مثل عملها في منصب كبير والمزيد من التحديات التي تواجهها.