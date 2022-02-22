مواعيد عرض مسلسل «اللعبة» الجزء الثالث.. تصدر التريند بسبب نجل سامي مغاوري

تصدر مسلسل «اللعبة» الجزء الثالث، مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، خاصًة بعد هجوم الفنان كريم مغاوري على الدرامي، بسبب الشخصية التي يجسدها والده خلال أحداث المسلسل، وهي «بسيوني الملط»، والتي عرضته للتنمر، حسب ما قال على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

كريم مغاوري: لو حد قالي يا ابن الملط هعتبرها سب وقذف وهحبسه

وقال الفنان كريم مغاوري، «أنا مبحبش مسلسل اللعبة، ولو حد قالي يا ابن الملط هعتبرها سب وقذف، وهحبسه»، وذلك عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، ما دعا عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، للبحث عن مواعيد عرض مسلسل اللعبة الجزء الثالث، وفي هذا الصدد تستعرض «الوطن»، مواعيد عرض العمل الدرامي.

مواعيد عرض مسلسل اللعبة الجزء الثالث

وأطلقت منصة «شاهد» الالكترونية يوم الأحد الماضي 20 فبراير 2022، أولى حلقات مسلسل اللعبة الجزء الثالث، الذي يُعرض بشكل يومي في تمام الساعة الحادية عشر مساء.

فريق عمل مسلسل اللعبة

ويشارك في مسلسل اللعبة الجزء الثالث، عدد كبير من نجوم الفن، مثل: هشام ماجد، شيكو، مي كساب، عارفة عبدالرسول، سامي مغاوري، محمد أوتاكا، محمود حافظ، أحمد فتحي، ميرنا جميل، إضافة إلى أنّ هذا العمل الدرامي يحتوي على عدد من ضيوف الشرف، وبينهم، الفنان صلاح عبدالله.

يُعد مسلسل اللعبة الجزء الثالث من سيناريو وحوار أحمد سعد والي، وإبراهيم صابر، ومحمد صلاح خطاب، وإشراف على الكتابة فادي أبوالسعود، ومن إخراج معتز التوني.

الحلقة الأولى من مسلسل اللعبة تحصل على ردود أفعال إيجابية

ويذكر أنّ الحلقة الأولى من مسلسل اللعبة الجزء الثالث، حصلت على إشادات كثيرة ورد فعل إيجابي من قبل الجمهور، والتي دارت حول هروب أبطال المسلسل «مازو»، وهي الشخصية التي يجسدها هشام ماجد، و«وسيم»، التي يلعبها شيكو، من السجن، وخوض العديد من التحديات والألعاب المختلفة، حيث يتنافس الصديقان مع بعضهما دائمًا في شكل مباراة مستمرة.