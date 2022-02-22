تعليق جديد من نجل سامي مغاوري: ببقى ماشي جنب والدتي ويتقالي يا ابن الملط

أعلن كريم نجل الفنان سامي مغاوري، عدم إعجابه بمسلسل اللعبة منذ عرض الجزء الأول، ووجه إنذارا لكل من يناديه بـ«ابن الملط»، نسبة إلى شخصية «بسيوني الملط»، التي يجسدها والده في مسلسل اللعبة بأجزائه الثلاثة.

كريم مغاوري يوضح سبب كرهه لـ«ابن الملط»

وكتب كريم سامي تعليقا جديدا بشأن الأمر موضحاً سبب كره لهذا اللقب: «ما هو لما تبقى ماشي في الشارع جنب والدتك ويتقالك يا ابن الملط فى الشارع هتحس باللي بقولكم عليه».

وأضاف: «أنا بفهم مين اللي بيهزر ومين اللي بيسخف وبيتنمر بس انا فعلا مش بحب مسلسل اللعبة من الجزء الأول».

أبطال مسلسل «اللعبة»

بسيوني الملط هي اسم الشخصية التىي يقدمها الفنان سامي مغاوري في مسلسل اللعبة والذي يعرض منه حالياً الجزء الثالث، وتم عرض 3 حلقات حتى الآن على إحدى المنصات الإلكترونية.

مسلسل اللعبة بطولة هشام ماجد وشيكو وأحمد فتحي ومحمد ثروت ومي كساب وميرنا جميل وسامي مغاوري وعارفة عبد الرسول وعدد آخر من الفنانين، تأليف أحمد سعد والي ومحمد صلاح خطاب وإخراج معتز التوني.

رد الفنان سامي مغاوري على نجله

«يمكن يكون فيه حد من الناس ضايقه بسبب اسم الشخصية وعلشان كده هو كتب الكلام اللى كتبه لكن حقيقي مش عارف إيه اللى حصل»، بهذه الكلمات علق الفنان سامي مغاوري على تصريحات نجله لـ«الوطن»، بشأن كرهه لشخصية «بسيوني الملط».

يذكر أن كريم نجل سامي مغاوري، كتب على صفحته بموقع فيسبوك: «أنا مبحبش مسلسل اللعبة ولو حد قالي يا ابن الملط هعتبرها سب وقذف وهحبسه»، معبرا عن استيائه من تنمر البعض به بسبب اسم الشخصية التي يجسدها والده في المسلسل.