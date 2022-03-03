روسيا تتوعد المرتزقة الأجانب في أوكرانيا.. وتؤكد: واشنطن تجندهم

اتهمت وزارة الدفاع الروسية، المخابرات العسكرية الأمريكية، بأنها أطلقت حملة واسعة النطاق لتجنيد مرتزقة من شركات عسكرية، خاصة بغرض إرسالهم إلى أوكرانيا للقتال ضد القوات الروسية، في الوقت الذي توعدت فيه هؤلاء المرتزقة الذين وصفتهم بالغربيين، بأنهم سيحرمون من معاملة أسرى الحرب، وستجرى محاكمتهم وفقا للقانون الروسي.

تجنيد مرتزقة لإرسالهم لأوكرانيا

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف: «عكفت المخابرات العسكرية الأمريكية بشكل واسع النطاق على تجنيد مرتزقة في الشركات العسكرية الخاصة لإرسالهم إلى أوكرانيا، مشيرا إلى أن البداية كانت بتجنيد موظفي الشركات العسكرية الأمريكية Academi و Cubic و Dean Corporation»، حسبما نقلت شبكة روسيا اليوم الإخبارية.

وأشار المتحدث باسم الدفاع الروسية إلى أن بريطانيا والدنمارك ولاتفيا وبولندا وكرواتيا سمحت قانونيا لمواطنيها بالمشاركة في الأعمال القتالية على أراضي أوكرانيا، حسب قوله، مضيفا: قيادة الفيلق الأجنبي الفرنسي تخطط لإرسال أفراد عسكريين من أصل أوكراني لمساعدة النظام في كييف، موضحا أن الدول الغربية زادت من إرسال المرتزقة من الشركات العسكرية الخاصة إلى مناطق القتال في أوكرانيا، مشيرا إلى أن المرتزقة في أوكرانيا لن يحصلوا على وضع أسرى الحرب.

اتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949

وينطبق وضع أسير الحرب في حالة النزاع المسلح بين الدول، وهم في العادة أفراد القوات المسلحة لأحد طرفي النزاع الذين يقعون في قبضة الطرف الآخر.

وتنظم اتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949 حقوق أسرى الحرب، وتنص بشكل رئيسي على عدم معاقبة أسرى الحرب بسبب مشاركتهم المباشرة في العمليات العدائية، ولا يكون احتجازهم شكلا من أشكال العقوبة، إنما يهدف فقط إلى منع استمرار مشاركتهم في النزاع، وهو ما يعني أنه يجب إطلاق سراحهم وإعادتهم إلى أوطانهم فور انتهاء العمليات العدائية.

وبحسب ما ذكرته سكاي نيوز عربية، فإن استثناء المقاتلين الأجانب في أوكرانيا من وضع أسرى الحرب، يعني أنه لن يجرى إطلاق سراحهم بمجرد وقف إطلاق النار وانتهاء الأعمال القتالية، وأنه ستجرى عملية محاكمتهم وفق القانون الروسي.

وكان الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، قد فتح المجال للأجانب للانضمام إلى قواته بلاده التي تواجه اجتياحا روسيا منذ أكثر من أسبوع، باعتبار أن ذلك يهدف لحماية الأمن العالمي، حسب قوله، وذكرت أوكرانيا أن 1000 مقاتل أجنبي قدموا طلبات للقتال في أوكرانيا ضد روسيا.

ويحذر خبراء من مخاطر استقدام مسلحين أجانب إلى أوكرانيا، خاصة عند عودتهم إلى بلادهم مع أسلحة خطيرة مثل صواريخ ستنغر المضادة للطائرات.