تكثيف الجهود لفك لغز العثور على جثة شاب «مشنوقا» داخل مسكنه بالغردقة

تكثف مباحث الغردقة، جهودها لفك لغز العثور على جثة شاب في العقد الرابع «مشنوقا»، داخل محل سكنه بمنطقة خلف محطة أتوبيس الوجه القبلي، وسط مدينة الغردقة، وجار التحقيقات.

العثور على جثة شاب مشنوقا بالغردقة

كان اللواء محيي سلامة مدير أمن البحر الأحمر، تلقى إخطارًا من اللواء أشرف البيلي مدير مباحث المديرية، يفيد بتلقي قسم شرطة ثان الغردقة، بلاغا اليوم، بالعثور على جثة شاب في العقد الرابع من عمره، مشنوقا داخل مسكنه بمنطقة خلف الأتوبيس، وجرى إيداع الجثة بمشرحة مستشفى الغردقة العام، تحت تصرف النيابة العامة لحين التحقيقات.

وانتقلت قوة من ضباط مباحث قسم شرطة ثان الغردقة برئاسة المقدم مصطفى حلمي رئيس مباحث القسم، إلى مكان الواقعة، وأسفرت التحريات الأولية، عن أن الجثة لشاب يعمل في محل سوبر ماركت، يبلغ من العمر 37 عاما، وجار فك غموض الواقعة.

انتداب طبيب شرعي لبيان سبب الوفاة

جرى استدعاء سيارة اسعاف، وتم إيداع الجثة بمشرحة مستشفى الغردقة العام تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت استدعاء الطبيب الشرعي لتشريح الجثة، وبيان سبب الوفاة، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة، وجار استكمال الإجراءات القانونية.

مصرع شخص وإصابة 6 آخرين في حوادث متفرقة

في سياق آخر شهدت طرق البحر الأحمر مصرع شخص وأصابة 6 آخرين فى حوادث متفرقة بطرق رأس غارب الزعفرانة ورأس غارب الغردقة وطريق مرسي علم لشيخ الشاذلي بمحافظة البحر الأحمر وتم الدفع بأكثر من سيارة اسعاف وتم نقل المصابين للعلاج للمستشفيات لتلقي العلاج اللازم.