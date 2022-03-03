مطار الغردقة يستقبل 2000 سائح روسي على متن 13 رحلة

كشف مصدر ملاحي بمطار الغردقة الدولي، اليوم الخميس، عن استقبال نحو 2000 سائح روسي خلال الساعات القليلة الماضية، عبر 13 رحلة طيران قادمة من عدد من المطارات الروسية، وذلك ضمن 85 رحلة طيران سياحية منتظمة و«شارتر» من المطارات الأوروبية، وذلك حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بمطار الغردقة، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، وتشديد الإجراءات الأمنية بصالات الوصول والاستقبال وتفتيشات على أعلى مستوى.

وكشف تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، فى تصريحات لـ«الوطن»، اليوم الخميس، عن أن فرق طبية من الحجر الصحي والطب الوقائي بمطار الغردقة الدولي تجري الكشف الطبي وتعقيم وتطهير الحقائب وقياس درجة الحرارة الركاب وإخضاعهم للتحاليل الفورية والفحوصات الطبية.

مطار مرسى علم يستقبل 11 رحلة سياحية

وفي سياق آخر، يستقبل مطار مرسى علم الدولي، على مدار اليوم الخميس، 10 رحلات طيران قادمة من عدد من المطارات الأوروبية، بواقع 4 رحلات من التشيك، و4 من ألمانيا، ورحلة من سويسرا، ورحلة من هولندا، بالإضافة إلى رحلة طيران داخلية عبر خطوط «مصر للطيران»، وذلك ضمن 63 رحلة أسبوعية مختلفة من دول العالم.

تداول 1935 طن بضائع بموانئ البحر الأحمر

وعلى صعيد الحركة الملاحية، فقد سجلت موانئ البحر الأحمر، خلال الساعات الـ24 الأخيرة، تداول 1935 طن بضائع عامة ومتنوعة، و383 شاحنة، و25 سيارة ملاكي، حيث شملت حركة الصادرات تداول 718 طن بضائع عامة ومتنوعة، و121 شاحنة، و5 سيارات ملاكي، بينما شملت حركة الواردات تداول 1217 طن بضائع عامة ومتنوعة.