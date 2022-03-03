حسني صالح: لم نستقر على تقديم جزء ثان من مسلسل «الحلم»

كشف المخرج حسني صالح، عن حقيقة وجود جزءٍ ثانٍ من مسلسل «الحلم» الذي عُرض مؤخرًا عبر شبكة تليفزيون الحياة، موضحًا أنّ الشركة المُنتجة لم تستقر بشكلٍ نهائي على تقديم جزءًا جديدًا من عدمه.

قصة المسلسل تحتمل تقديمها في أكثر من جزء

وقال حسني صالح، لـ«الوطن»، إنّ «قصة مسلسل الحلم تحتمل تقديمها على مدار أكثر من جزء وليس جزءًا واحدًا، ومن المُفترض البدء في كتابة الجزء الجديد خلال الفترة المُقبلة»، متابعًا: «أنا حاليًا في فترة إجازة، خاصة وأنني بذلت جهودًا ضخمًا خلال فترة العمل على المسلسل».

وأشار إلى أنه عاش برفقة المؤلف محمد رجاء، داخل حي الأسمرات، لمدة عام ونصف العام تقريبًا، خلال فترة التحضير للمسلسل، لإجراء معايشة والوقوف على التفاصيل كافة داخل هذا الحي، والاحتكاك بالأهالي هناك.

تعرف على أبطال وأحداث مسلسل الحلم

ويشارك في مسلسل «الحلم»، الفنانين: محمد رياض، وفاء عامر، كمال أبورية، نضال الشافعي، صابرين، رانيا فريد شوقي، صلاح عبدالله، علاء مرسي، أنوشكا، نهال عنبر.

وتدور أحداث مسلسل الحلم، في إطار درامي، حول سيدة مكافحة تقف مع زوجها وتكافح معه في الحياة، حيث يلقي العمل الضوء على منطقة حي الأسمرات، وجهود الدولة في إنقاذ حياة سكان العشوائيات، ونقلهم إلى الحي الجديد.

تفاصيل إصابة محمد رياض بفيروس كورونا

يذكر أنّ الفنان محمد رياض، قد تعافى مؤخرًا من فيروس كورونا، حيث كشفت زوجته الفنانة رانيا محمود ياسين، عن إصابتهما بهذا الفيروس، قبل أيام، ليخضعا للعزل المنزلي على الفور، وحالتهما الصحية كانت مستقرة بشكلٍ كبير.