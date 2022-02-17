مي كساب تنهي تصوير مسلسل «الحلم»: «من أقرب الأعمال لقلبي»

انتهت الفنانة مي كساب من تصوير مسلسل «الحلم»، بعد فترة طويلة من التصوير مع المخرج حسني صالح، والعمل يدور في إطار تشويقي اجتماعي.

من ناحية أخرى، تنشغل الفنانة، هذه الأيام، في تصوير الجزء الثالث من مسلسل «اللعبة»، الذي يبدأ عرضه عبر منصة «شاهد VIP»، يوم الأحد المقبل.

مي كساب تتحدث عن مسلسل الحلم

قالت «كساب»، في تصريح خاص لـ «الوطن»: «المسلسل من أقرب الأعمال لقلبي، أتمنى أن ينال إعجاب الجمهور، خاصة أن العمل أشار إلى إنجازات الدولة في إصلاح العشوائيات والتخلص منها».

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ونشرت، اليوم الخميس، صورة من كواليس المسلسل عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، وعلقت عليها قائلة: «الحمد لله النهاردة كان آخر يوم تصوير في مسلسل الحلم ألف مبروك لكل كرو العمل وربنا يكلل تعبكم بالنجاح إن شاء الله يوم الأحد القادم الحلقه الأخيرة على قناة الحياة».

مي كساب ومسلسل الحلم

عبرت الفنانة مي كساب، عن سعادتها البالغة بعد عرض المسلسل، قائلة: «مبسوطة إني كنت جزء من العمل ده اللي سلط الضوء على إنجازات الدولة في إصلاح العشوائيات والتخلص منها، ويا رب يا مصر مليون مكان زي الأسمرات والجلالة والعلمين الجديدة والعاصمة الإدارية، ولسه ولسه لحد ما تخلص الجمهورية الجديدة، شكرا للشركة المتحدة وشركة الجابري والمخرج حسني صالح والمؤلف محمد رجاء».

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وتابعت: «شكرا كل زمايلي الممثلين الكبار، وفي النهاية شكرا صابرين على حبك ودعمك وصدقك وأمانتك، كان شرف ليه الوقوف جنبك، اتعلمت منك كتير أستاذتي الغالية ومكسبي الإنساني، مش هاسيبك هنشتغل مع بعض كتير خلاص، أنا قتيلتك، جمهوري الحبيب شكرا ليكم».

أبطال مسلسل الحلم

يشارك في مسلسل «الحلم»، الفنانين: محمد رياض، وفاء عامر، كمال أبو رية، نضال الشافعي، صابرين، رانيا فريد شوقي، صلاح عبد الله، علاء مرسي، أنوشكا، نهال عنبر.