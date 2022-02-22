أبطال مسلسل الحلم: «نقلنا الواقع الجيد في مدينة الأسمرات»

قال حسني صالح، مخرج مسلسل الحلم، الذي يعكس واقع الحياة في مدينة الأسمرات، إن المسلسل ينقل صورة حقيقية دون أي تجميل أو تذويق، ويظهر الأشخاص عندما يستيقظون من النوم من أجل العمل وركوب المواصلات للذهاب إلى المصانع، مبينا أنه عاش لمدة عام ونصف في الأسمرات لكي يستطيع استكمال العمل في المسلسل.

نقل المخرج الواقع الجيد

فيما قالت المطربة ياسمين خلال استضافتها في برنامج «الحياة اليوم» المذاع على فضائية «الحياة»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، إن المخرج حسني صالح نقل الواقع بصورته الجيدة الجميلة في مدينة الأسمرات، مؤكدة أنها تحب الغناء والتمثيل.

دور مطرب المهرجانات

وقال الممثل مدحت تيخة خلال مداخلة هاتفية في نفس البرنامج، أنه يؤدي شخصية بيومي الطرنش الذي يقوم بدور مطرب مهرجانات ويسخر من الأغاني التقليدية العادية وأغاني الأوبرا، وغنى أغنية «حبيبي الشورة شورته»، مؤكدا أنه إذا لم يكن ممثلا لأصبح موسيقيا لأنه يسمع دائما الفنان عبد الحليم حافظ وماجدة الرومي وأم كلثوم ووردة ومحمد حماقي وتامر حسني وعمرو دياب، مواصلا: «أنا مش معترض على أغاني المهرجانات بس الفن الراقي هو الذي يستمر ويدوم».

المشاركة في دور شرفي في الاختيار 3

ومن جهه، قال الفنان محمود الجابري، إنه يشارك في دور شرفي بمسلسل الاختيار 3، مؤكدا أنه من الشرف له المشاركة في مسلسل الاختيار، متابعا: «شرف ليا أني أعمل في شوت مش مشهد وأول لما كلموني رحبت طبعا بالمشاركة معاهم».

الأسمرات منطقة مبهرة

في نفس السياق، قال عبد الخالق أحمد، إن أهالي مدينة الأسمرات كانوا يرحبون بتصوير المسلسل في المنطقة، مبينا أنها منطقة مبهرة وكان شرف له المشاركة في هذا العمل.

واقع الأسمرات

بينما قالت الممثلة سالي عبد العزيز، إن مسلسل الحلم يعكس صورة للأشخاص الذين انتقلوا إلى الأسمرات ليؤكد لهم أن الأطفال وأبناء الحي من حقهم أن يصبحوا أفضل ولا يجب أن يعتبروا أنفسهم أقل من أي شخص لأن الدولة تدعمهم.