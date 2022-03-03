أماكن بيع اللحوم بأسعار مخفضة.. الكيلو بـ110 جنيهات بمنافذ «الزراعة»

سجلت أسعار اللحوم خلال الأيام الماضية ارتفاعا في الأسواق، ما دفع كثيرين للبحث من خلال مواقع التواصل الاجتماعي عن منافذ بيع بأسعار مخفضة، خاصة مع اندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا وتأثيرها على الأسعار بشكل عام، إضافة إلى قرب قدوم شهر رمضان المبارك واتجاه ربات المنازل إلى تخزين الأغذية والمنتجات المختلفة استعداد للشهر الكريم.

ولمن يريد التوفير وعدم الوقوع تحت رحمة التجار والمحال، فإن هناك عددا من الأماكن التي يمكن من خلالها شراء اللحوم بأسعار مخفضة، وهو ما تستعرضه «الوطن» في السطور التالية.

أماكن بيع اللحوم بأسعار مخفضة

وتعتبر منافذ وزارة الزارعة، والتي تتواجد في العديد من الأماكن والمحافظات، من أهم الأماكن التي يمكن من خلالها شراء اللحوم بأسعار مخفضة، إذ يصل سعر الكيلو بها إلى 110 جنيهات.

ووجه السيد القصير وزير الزراعة قطاع الإنتاج والزراعات المحمية، والهيئة العامة للاصلاح الزراعي، بضخ كميات كبيرة من اللحوم والدواجن والاسماك، والألبان ومنتجاتها المختلفة، وكذلك السلع الغذائية المختلفة ومواد البقالة والخضر والفاكهة، وكذلك ياميش رمضان، بكل المنافذ التابعة للوزارة بالقاهرة والمحافظات.

ويمكن أيضًا شراء اللحوم من السيارات المتنقلة التي تجوب القرى والمناطق النائية، حيث يتم عرض اللحوم والمنتجات المختلفة التي تبيعها وزارة الزراعة بأسعار مخفضة.

وبالإضافة إلى ذلك، يمكن شراء اللحوم من منافذ وزارة التموين والتجارة الداخلية بأسعار أقل من مثيلاتها بالأسواق، إذ يباع الكيلو بسعر 110 جنيهات أيضا.

أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

ووفق جولة أجرتها «الوطن» في محال الجزارة الموجودة في منطقة الدقي، تباينت أسعار اللحوم اليوم في السوق المحلية، إذ تراوحت أسعار اللحوم بين 170 إلى 185 جنيهًا، وبلغ سعر اللحم البلدي الكندوز 170 جنيهًا، ووصل سعر الكيلو من اللحم الضأن إلى 180 جنيهًا، فيما سجل سعر الكبدة البلدي نحو 130 جنيهًا، وسعر كيلو السجق البلدي نحو 160 جنيهًا، وسعر الكيلو من اللحم الموزة الكندوز نحو 150 جنيهًا.