الغرف التجارية عن مخزون اللحوم: يكفي لبعد رمضان.. والكيلو بـ53 جنيها

أكّد سيد النواوي نائب رئيس شعبة المستوردين بالغرف التجارية، توافر كميات كبيرة من اللحوم المستوردة بالسوق المحلية قبيل شهر رمضان، إذ أنّه جرى الانتهاء من استيراد اللحوم قبل نحو شهرين من موسم رمضان، مبينًا أنَّه يجرى بيعها بأسعار مناسبة مقارنة بالعام الماضي.

«النواوي»: المعروض من اللحوم يكفي إلى ما بعد رمضان

وأضاف «النواوي»، لـ«الوطن»، أنَّ هناك وفرة في المعروض من «اللحوم الحمراء والبيضاء والأسماك والكبدة»، مرجعًا ذلك إلى أنَّ البرازيل والهند تحتلان مركز الصدارة لاستيراد اللحوم، موضحًا أنَّ المعروض من اللحوم يكفي إلى ما بعد رمضان، مشيرًا إلى أنَّ سوق اللحوم تحكمه آليات العرض والطلب.

وتابع «النواوي» أنَّ هناك أسعار تنافسية للحوم في الأسواق، وهو ما يمنح المستهلك فرصة كبيرة للاختيار، إذ تتوافر لحوم منافذ الدولة، إلى جانب اللحوم البلدي المستوردة، واللحوم المجمدة الشعبية إذ يباع «البرازيلي المجمد» بسعر 85 جنيهًا للكيلو، و«الهندي» يباع بسعر 53 جنيهًا للكيلو.

رئيس «المستوردين»: البرازيل والهند تحتلان الصدارة لاستيراد اللحوم بمصر

ولفت إلى أنَّ استهلاك اللحوم يختلف حسب دخل الأسرة وحسب المناطق السكنية، إذ تعد المناطق الحضرية الأعلى استهلاكًا للحوم مقارنة بالمناطق الريفية، منوهًا إلى أنَّ السوق المحلية تعتمد على اللحوم المستوردة بنسبة 60% من مناشئ مختلفة، في مقدمتها البرازيل والهند مقابل 40% من اللحوم المحلية البلدية، مبينًا أنَّ مصر تستورد مصر اللحوم من البرازيل والهند بصورة مجمدة في الأغلب فضلًا عن السودان ولكن الأخيرة تكون لحوم مبردة بالعظام.

وتابع نائب رئيس شعبة المستوردين، أنَّ ارتفاع اللحوم البلدي ليصل سعر البيع ما بين 120و160 جنيهًا للكيلو، سيؤدي للجوء إلى اللحوم المستوردة كبديل، لافتًا إلى أنَّ متوسط ​​الكميات المستوردة شهريًا من البرازيل يتراوح بين 10 و15 ألف طن يتزايد فقط في شهر رمضان الأكثر استهلاكًا.