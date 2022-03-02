أسعار اللحوم اليوم الأربعاء 2-3-2022.. تبدأ من 120 جنيها

أسابيع قليلة تفصلنا عن بداية شهر رمضان الكريم، الأمر الذي جعل المواطنين يبدأون في البحث عن أسعار السلع المختلفة في السوق المحلية، وخصوصا اللحوم، فيحرصون على متابعة أسعار اللحوم اليوم بشكل دوري، خصوصا بعد بدء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، التي أثرت بشكل كبير على أسعار مختلف السلع، مثل اللحوم والدواجن والأسماك.

واهتماما من بوابة «الوطن» بتقديم جميع الأشياء التي يبحث عنها المواطنين، نوضح من خلال هذا التقرير أسعار اللحوم اليوم في السوق المحلية، وفق جولة «الوطن» في محلات الجزارة الموجودة في منطقة الدقي، التي جاءت كالتالي:

أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

وتتباين أسعار اللحوم المختلفة حسب نوعها وحسب المنطقة، إذ سجلت أسعار اللحوم اليوم في محلات الجزارة سعر تراوح بين 120 إلى 170 جنيهًا، فجاء سعر اللحم البلدي الكندوز 170 جنيهًا، فيما جاء سعر كيلو الضأن ليتراوح بين 140 إلى 160 جنيهًا، وعن سعر اللحم الجملي فسجل 110 جنيهات، وسجل سعر الكبدة البلدي نحو 130 جنيهًا، بينما جاء سعر كيلو السجق البلدي نحو 160 جنيهًا، والموزة الكندوز نحو 150 جنيهًا، والكيلوجرام من اللحم المفروم نحو 130 جنيهًا.

أسعار اللحوم في المحلات التجارية الكبرى

واختلفت أسعار اللحوم في المحلات التجارية من منطقة لأخرى، وسجلت الأسعار الآتي:

- سعر كيلو موزة بقري بلدي: 185 جنيهًا.

- سعر كيلو كتف ضاني بلدي: 172 جنيهًا.

- سعر كيلو اسكالوب بقري بلدي: 170 جنيهًا.

- سعر كيلو انتركوت بقري بلدي: 190 جنيهًا.

- سعر كيلو مكعبات لحم ضأني بلدي: 145 جنيهًا.

- سعر ستيك ريب أي بلدي: 190 جنيهًا.

- سعر كيلو كفتة بلدي: 125 جنيهًا.

- سعر كيلو موزة بقري: 146 جنيهًا.

- سعر روست بيف بلدي: 170 جنيهًا.

- سعر كيلو رقبة بلدي: 160 جنيهًا.

- برجر لحم بقري: 125 جنيهًا.

- سعر كيلو عرق فلتو بلدي: 206 جنيهات.