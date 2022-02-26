اعرف أسعار اللحوم اليوم وكيفية تخزينها قبل قدوم شهر رمضان

أسابيع قليلة ويأتي شهر رمضان المبارك، وهو الشهر الذي يكون له استعداداته من قبل ربات البيوت، حيث يقومون بتخزين العديد من الأغذية واللحوم والمنتجات، توفيرا للوقت والجهد خلال الشهر الكريم، وتجنبا لما يحدث من ارتفاع بالأسعار في ذلك الشهر، ومن ضمن ما يهم الناس اللحوم وأسعارها وكيفية تخزينها، وهو ما نستعرضه في السطور التالية.

وفيما يلي تستعرض «الوطن» أسعار اللحوم اليوم في الأسواق، ومشتقاتها، مثل اللحم الكندوز والضأن والمفروم، والكبدة، والتي جاءت كما يلي:

أسعار اللحوم اليوم

وصلت أسعار اللحوم البلدي اليوم إلى 160 جنيها للكيلو داخل محلات الجزارة، واللحم المفروم الجملي 120 جنيها، كما تراوح سعر كيلو الضأن بين 175 و195 جنيها، ووصل سعر كيلو السجق البلدي إلى 140 جنيها، بينما بلغ سعر كيلو اللحم المفروم البلدي 150 جنيها، وكيلو البفتيك 170 جنيها، وكيلو الكبدة 170 جنيها، وكيلو اللحم الجملي 140 جنيها، كما تراوح سعر الكوارع للواحدة 80 لـ90 جنيها، كما تراوح سعر الاستيك الكندوز بين 140 إلى 160 جنيها.

كما تراوح سعر كيلو اللحم المفروم في محال السوبر ماركت المختلفة بين 70 حتى 80 جنيها، وكيلو اللحم المجمّد بين 80 حتى 100 جنيه، وتراوح سعر البفتيك بين 90 لـ100 جنيه للكيلو، وكيلو السجق بين 70 و80 جنيها، وكيلو الكبده بين 80 و90 جنيها.

كيفية تخزين اللحوم

قبل تخزين اللحوم يجب الحرص عند شرائها أن يكون لونها أحمر أو ورديًّا، وليس رماديا، وقسمي اللحوم إلى أجزاء حسب حاجتك للطبخ قبل تجميدها، وضعيها في أكياس بلاستيكية محكمة الغلق، ولا تقومي بغسلها أبدا قبل التخزين، وعند وضعها في الفريزر احفظيها بعيدًا عن الأطعمة الأخرى، ويجب تناولها في غضون ثلاثة إلى ستة أشهر، وابتعدي تماما عن إعادة تجميد اللحوم النيئة بعد فكها.